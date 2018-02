Poetsproducten hebben op lange termijn zelfde effect op longen als 20 sigaretten per dag ep

16 februari 2018

12u24

Bron: Telegraph 43 Milieu Huishoudproducten zijn net zo slecht voor je longen als sigaretten, dat heeft een nieuwe studie aan het licht gebracht. Professionele poetsers of wie regelmatig poetsmiddelen gebruikt gedurende 20 jaar, ervaren evenveel schade aan de longen als wie dagelijks 20 sigaretten roken gedurende dezelfde periode.

Onderzoeker Øistein Svanes heeft het onderzoek aan de Universiteit van Bergen in Noorwegen geleid: “De resultaten zijn niet zo verrassend als je weet dat de kleine deeltjes in reinigingsmiddelen bedoeld zijn om de vloer te reinigen en niet je longen.” De studie volgde meer dan 6.000 professionele poetsers. “De conclusie die we uit dit onderzoek kunnen trekken is dat de huishoudproducten op lange termijn schade aan de longen kunnen veroorzaken. Terwijl deze chemische stoffen vaak onnodig zijn. Een microvezeldoek en water volstaan vaak om je huis proper te maken."

Ademhalingsproblemen

Vrouwelijke poetsers die vaak producten als bleekmiddel gebruikten, vertoonden dezelfde achteruitgang van de longen als rokers. Ze konden moeilijker ademen en hadden meer kans op ademhalingsproblemen. Wie thuis poetst heeft 12,3 procent kans om astma te ontwikkelen, wie dat als job doet heeft 13,7 procent kans en wie niet poetst loopt 9,6 procent kans op de aandoening.

Geïrriteerde slijmvliezen

De onderzoeker vermoedt dat poetsproducten de slijmvliezen in de longen irriteren, wat de structuur van het orgaan kan veranderen en de werking kan hinderen. Er namen te weinig mannen aan het onderzoek deel om daar een conclusie over te trekken. Svanes vreest dat de chemische bestanddelen in poetsproducten elke dag een klein beetje schade aan de longen veroorzaken, wat de veroudering van de longen versnelt en aandoeningen sneller opduiken.

Onderzoek naar luchtvervuiling

Een andere studie heeft aangetoond dat producten als reinigingsmiddelen, deodorants, shampoo, zeep en parfum evenveel bijdragen aan luchtvervuiling als uitlaatgassen van auto’s. Onderzoekers in Los Angeles beseften dat er te veel luchtvervuiling was om alleen de transport- en energiesector als schuldige aan te wijzen. Het team van National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) heeft aangetoond dat enorme hoeveelheden gevaarlijke vluchtige organische soffen (VOS) in dagelijkse producten en cosmetica zitten. Deze stoffen kunnen in de atmosfeer terechtkomen en zo kunnen ozon en fijne stofdeeltjes ontstaan. Deze kunnen hart- en longschade veroorzaken.

Wetenschapper Jessica Gilman hielp mee aan de studie: “Benzine wordt in gesloten reservoirs bewaard, VOS worden vaak in oplosmiddelen bewaard. Parfums moeten vervliegen, je draagt ze zodat je buur kan genieten van het geurtje. Dat doe je niet bij benzine. Als consument kan je makkelijk helpen om luchtvervuiling te beperken: door kleine hoeveelheden te gebruiken of parfumvrije producten te kopen. ”

Hoewel het onderzoek in de VS werd uitgevoerd, menen de wetenschappers dat ook in andere stedelijke gebieden cosmetica en reinigingsmiddelen bijdragen tot de luchtvervuiling.