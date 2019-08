Groene energie Gesponsorde inhoud Plasticvrij Q-Beach House draait dit jaar op zonne- en windenergie Aangeboden door Eneco

01 augustus 2019

08u00 0 Milieu Het Q-Beach House trekt naar jaarlijkse gewoonte veel volk naar het strand van Oostende. In een Mexicaanse sfeer voorzien de dj’s iedereen van heerlijke cocktails, tapas en concerten. Maar kan dat eigenlijk nog wel anno 2019, zomaar een volledige radiostudio op het strand parkeren? Met zoveel bezoekers is dat immers een grote belasting voor het milieu. Gelukkig heeft Qmusic dit jaar aan duurzame oplossingen gedacht!

Het Q-Beach House is dit jaar volledig plasticvrij

Je drankje wordt geserveerd in herbruikbare bekers én zonder plastic rietjes. Die laatste zorgen namelijk voor een overbodige afvalberg vol microplastics. Wist je trouwens dat drinken met een rietje ervoor zorgt dat het topje van je tong niet bediend wordt met al dat lekkers? En daar zitten net de meeste smaakpapillen! De beste optie is dus om rietjesloos te drinken. Kan je een rietje toch niet missen in je cocktail, kies dan voor een exemplaar in bamboe of metaal dat je kan hergebruiken.

Plogging op zondag

Elke zondag om 10u00 wordt er geplogd. Dat betekent zoveel als ‘al joggend het strand opruimen’. Plogging is een samentrekking van het Zweedse ‘plocka’ (verzamelen) en ‘jogging’. Wie deelneemt, krijgt van Q een drankje met ontbijt! Al zou het uiteraard nóg beter zijn dat iedereen gewoon zijn vuil in de vuilnisbak gooit.

Groene energie

Neem zoveel selfies met de Q-presentatoren als je wil, want ook als je tot in de late uurtjes blijft plakken in het Q Beach House zal de batterij van je smartphone het niet begeven. Dankzij de laadpalen van Eneco kan je gratis je gsm en tablet opladen terwijl je geniet van de muziek. Alle energie in het Q Beach House is trouwens 100 % groen, dankzij de zonne- en windenergie van Eneco. Er is immers heel wat elektriciteit nodig om een radiostudio, versterkers, bar en airco te laten draaien.

Win een helikoptervlucht

Benieuwd hoe al die groene energie eigenlijk wordt opgewekt? Waag dan je kans bij de Silent Karaoke van Qmusic. De hoofdprijs is namelijk een helikoptervlucht over Norther, het grootste windpark op de Noordzee dat bijna 400.000 gezinnen van energie voorziet! Het enige wat je moet doen om kans te maken op deze prachtige prijs is schaamteloos mee brullen met de zorgvuldig gekozen liedjes over zon en wind. Wanneer moet je je stembanden smeren:



- Dinsdag 6 augustus 13-17u

- Maandag 12 augustus 13-17u

- Maandag 19 augustus 13-17u

- Woensdag 21 augustus 18u

- Woensdag 28 augustus 18u

Niet getreurd als je er niet bij kan zijn in Oostende, ook tijdens de uitzendingen op Qmusic maak je kans op een helikoptervlucht, samen met een Q-dj!

Kies net als Qmusic voor 100 % groene elektriciteit uit zon en wind van Eneco en maak mee het verschil voor de generatie van morgen. Bereken jouw voordeligste tarief op www.eneco.be.