Plasticvervuiling heeft nu ook Zuidpool bereikt Gunter Van Stappen

07 juni 2018

08u09

Een expeditie van Greenpeace heeft aangetoond dat de plastic en chemische vervuiling van de zee en de oceanen nu zelfs tot in de meest afgelegen gebieden van Antarctica is doorgedrongen. Het merendeel van de onderzochte water- en sneeuwstalen bevat microplastics en persistente chemicaliën.

"Iedereen mag dan wel denken dat Antarctica een afgelegen en ongerepte wildernis is", zegt Frida Bengtsson, lid van de Greenpeace-expeditie naar Antarctica, "maar de menselijke impact is intussen duidelijk zichtbaar, door vervuiling, klimaatverandering en industriële krillvangst."

"Plastic is overal"

De stalen werden verzameld tijdens een Greenpeace-expeditie naar Antarctica van januari tot maart dit jaar. Uit de analyse van de verzamelde stalen blijkt dat zeven van de acht zeeoppervlakte-stalen microplastics, zoals microvezels, bevatten. Zeven van de negen sneeuwstalen bevatten aantoonbare concentraties van chemicaliën die zeer moeilijk afbreken. Deze worden gebruikt in vele industriële processen en consumentengoederen.

Tot nog toe waren er maar weinig gegevens beschikbaar over microplastics in de Antarctische wateren. De analyse levert dus waardevolle informatie op over de vervuiling in dit gebied.

"Plastic is nu overal. In alle uithoeken van onze oceanen, van de Zuidpool tot de Noordpool en zelfs op het diepste punt van de oceaan, de Marianentrog. Het is dringend tijd om de stroom plastic in onze zee te stoppen. Alleen zo kunnen we het leven in zee en oceaan veiligstellen voor de volgende generaties", zegt Bengtsson. Greenpeace pleit voor de creatie van een grootschalig marinereservaat: de Antarctic Ocean Sanctuary, een reservaat met een oppervlakte van 1.8 miljoen km² (vijf keer zo groot als Duitsland), dat voldoende ruimte kan geven aan walvissen, pinguïns en het hele Antarctische ecosysteem. Al 1.6 miljoen mensen steunen dit voorstel.

Nood aan actie

"De microplastics komen in de vissen terecht, en dat kan schadelijk zijn. Het is ook een probleem voor de mens, want die deeltjes belanden via de visconsumptie in onze voedselketen", zegt Jeroen Verhoeven van Greenpeace België. "Ook op Belgisch niveau is er dringend nood aan actie. We hopen dat ons land het voorstel van de Europese Commissie zal steunen om wegwerpplastic te verbieden. Die richtlijn moet zo snel mogelijk ingevoerd worden."