Plasticvanger van Ocean Cleanup terug naar oceaan

19 juni 2019

16u51

Bron: ANP 0 Milieu Na maandenlange reparaties is de ‘plasticvanger’ van het Nederlandse project The Ocean Cleanup weer op pad. De veegarm, voortgetrokken door een sleepboot, is vertrokken uit de haven van Vancouver in het westen van Canada. Over een dag of vijf moet het apparaat aankomen op zijn werkplek, ongeveer 1000 kilometer ten noordoosten van Hawaï. Daar ligt een drijvende vuilnisbelt vol plastic.

De lange arm is ontworpen om plastic op te vegen, in de hoop dat de oceaan zo kan worden schoongemaakt. De veegarm vertrok in september uit de haven van San Francisco voor een eerste poging, maar dat ging niet goed. Eerst bleek dat hij te langzaam door het oceaanwater bewoog, waardoor het opgeveegde plastic wegdreef. Vervolgens brak een van de uiteinden af door materiaalmoeheid.

Na de breuk is de arm in Hawaï onderzocht. Het ontwerp is aangepast en in Vancouver is daarna een nieuw apparaat in elkaar gezet. Die moet de komende drie maanden opnieuw worden getest. Als het nodig is, wordt hij aan de wal daarna verder aangepast.



Nederlander Boyan Slat heeft de 600 meter lange veegarm bedacht. Hij ontwikkelde hem voor zijn profielwerkstuk op de middelbare school in Delft. Het systeem drijft als een C-vormige bezem over het oppervlak van de oceaan. Het moet afval opvangen en meenemen, zodat het kan worden opgeschept en weggebracht.

In de Grote Oceaan dobberen naar schatting 1800 miljard stukken afval, die bij elkaar ongeveer 80 miljoen kilo wegen. De plastic soep heet de Great Pacific Garbage Patch en is ongeveer drie keer zo groot als in Frankrijk. Er zijn nog vier grote afvalhopen op de oceanen. Die bevatten bij elkaar nog eens 80 miljoen kilo puin en plastic.