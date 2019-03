Plasticvanger van Ocean Cleanup binnen enkele maanden opnieuw actief SPS

30 maart 2019

19u32

Bron: ANP 0 Milieu Als alles goed gaat, is de "plasticvanger" van het Nederlandse project The Ocean Cleanup binnen een paar maanden opnieuw actief. Dat staat op de website van het project.

Van de veegarm was begin dit jaar een uiteinde afgebroken tijdens het opvegen van plastic afval in de Grote Oceaan. Onderzoek heeft aangetoond dat het materiaal "vermoeidheidsbreuken" vertoonde bij de lasnaden, waardoor het uiteinde kon afbreken. Een ontwerpfout, is de conclusie. Die wordt de komende weken hersteld, waarna de plasticvanger opnieuw kan worden gelanceerd.

Kort na het afscheuren van de veegarm werd al gedacht aan metaalmoeheid. Het onderzoek heeft dat nu bevestigd.

Na de reparatie gaat het systeem opnieuw aan het werk in de zogeheten Great Pacific Garbage Patch. Dat is een "drijvende vuilnisbelt" vol plastic deeltjes tussen Hawaï en de westkust van de Verenigde Staten. De zone is drie keer zo groot als Frankrijk. De plasticvanger is het geesteskind van de Nederlander Boyan Slat.