Plastic fles spoelt na 50 jaar "bijna als nieuw" aan: "Schokkend hoelang vuilnis kan overleven" jv

09 oktober 2018

13u00

Bron: The Guardian 0 Milieu Dat oceanen hopeloos vervuild zijn met schadelijk afval, wéten we. Een recente vondst van de Britse kustwacht toont dit nog eens pijnlijk aan. Een plastic fles die minstens 47 jaar oud is, spoelde aan op Brean Beach in Somerset. "Het lijkt nog bijna nieuw", zei de kustwacht. "Het is schokkend hoelang vuilnis kan overleven en de natuur schade kan toebrengen".

De kustwacht was verbaasd over hoeveel afval er op het strand aanspoelde. De plastic fles sprong eruit, omdat ze nog een bijna intact opschrift had. Aan de hand daarvan kon de ouderdom van de fles opgemaakt worden. Er stond een korting op vermeld, nog in het pre-decimale muntstelsel van het Verenigd Koninkrijk. De fles dateert dus van voor 1971 en is minstens 47 jaar oud.

Wattenstaafjes

Dat is lang geen record. Voor sommige plastic flessen duurt het maar liefst 450 jaar om ze af te breken. Onze oceanen zijn helaas vergeven van plastic en ander vuilnis. Kleine deeltjes daarvan zijn al aangetroffen in schelpdieren, kraantjeswater, honing, suiker en keukenzout. Over de impact op de volksgezondheid is voorlopig nog niet veel bekend.

De kustwacht van Burnham roept nog maar eens op om het gebruik van plastic te verminderen en afval in de daartoe voorziene vuilnisbakken achter te laten, zeker op het strand. Ook is het opletten geblazen wat je allemaal door het toilet spoelt. "Wattenstaafjes zijn de ergste boosdoeners", klinkt het.