Plastic Attack waait over naar ons land: "Laat verpakkingen achter in winkel" Eerste Belgische actie viseert AD Delhaize op Anspachlaan in Brussel HA

03 april 2018

19u51

Bron: Belga 0 Milieu Aan de AD Delhaize op de Brusselse Anspachlaan strijkt zaterdag de eerste Plastic Attack neer. Nadat activisten hun inkopen hebben gedaan, zullen ze de producten ontdoen van alle overbodige plastic verpakkingen.

Al meer dan 500 mensen toonden hun interesse voor het Facebookevenement dat werd opgestart door de groep Plastick Attack Belgium. Plastic Attack is een fenomeen dat overgewaaid komt vanuit Groot-Brittannië. Eind maart verzamelden 25 activisten er aan een supermarkt in Bristol en verwijderden al het overbodige plastic van de producten die ze gekocht hadden. Samen verzamelden ze zo drie volle winkelkarren plastic verpakkingen.

Met de actie willen de activisten nu ook in België de aandacht en het bewustzijn verhogen over de vele onnodige plastic verpakkingen in de supermarkten. "Ga boodschappen doen bij AD Delhaize Anspach en laat na uw aankoop zoveel mogelijk de plastic verpakking achter. Je bent volledig in je recht dit te doen. Supermarkten zijn verplicht de verpakkingsmaterialen die je achterlaat, terug te nemen", klinkt het.

Intussen staan er in België al negen Plastic Attacks gepland, onder andere in Gent, Antwerpen, Leuven en Mechelen.