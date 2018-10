Perfect rechthoekige ijsberg op Antarctica is niet de enige maar wel de meest “fotogenieke”

Annick Wellens

28 oktober 2018

17u14 0 Milieu De foto die NASA onlangs met de wereld deelde, deed heel wat wenkbrauwen fronsen. Tussen de wirwar van drijvend ijs dreef er een perfect rechthoekige ijsberg. Maar die fotogenieke berg is niet uniek. Er drijven er veel meer rond.

Jeremy Harbeck is onderzoeker bij NASA en de fotograaf die het kiekje van rechthoekige berg maakte. Enkele dagen geleden merkte hij de berg op tijdens een verkenningsvlucht over Antarctica. Aangezien de rechthoekige berg zo fotogeniek is, kon hij het niet laten om hem vast te leggen op camera. De foto ging al snel viraal.



Nu blijkt dat Harbeck die dag meerdere rechthoekige bergen spotte. Er drijft zelfs een tweede berg vlakbij de –intussen- wereldberoemde ijsplaat. Die tweede berg doopte NASA-wetenschappers om tot A68 en heeft de grootte van de Amerikaanse staat Delaware.

“Ik was eigenlijk meer geïnteresseerd in het vastleggen van de A68-ijsberg waarover we zouden vliegen, maar ik dacht dat deze kleinere rechthoekige ijsberg visueel interessant en vrij fotogeniek was, dus nam ik snel een paar foto’s,” zei Harbeck in een NASA verklaring.



Ontstaan van rechthoekige bergen

Tafelvormige of rechthoekige ijsbergen breken af van een groter geheel. De bergen met opvallend rechte hoeken zijn relatief vers waardoor erosie nog geen kans had om de berg minder hoekig te maken.

Bekijk hier het filmpje van de verkenningsvlucht van NASA: