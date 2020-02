PepsiCo kondigt striktere regels aan voor gebruik milieuonvriendelijke palmolie YV

25 februari 2020

15u44

Bron: Reuters, BBC 0 Milieu De Amerikaanse multinational PepsiCo heeft vandaag laten weten dat het striktere regels rond het gebruik van palmolie zal toepassen in goederen. Met firma’s die de palmolie aanleveren, en gelinkt worden aan ontbossing zal de producent van onder andere Pepsi-Cola niet meer samenwerken.

Palmolie is een product dat veelal in producten voorkomt, vermeldt als plantaardige olie. Het middel zit zowat overal in: van zeep tot ontbijtgranen, en komt van de Afrikaanse oliepalmen. De laatste jaren kwam het plantaardige product onder vuur te liggen bij klimaatactivisten die menen dat palmolie bijdraagt aan ontbossing, bosbranden en de mishandeling van werkers die de olie ontginnen.

Zo’n 8 procent van de ontbossing tussen 1990 en 2008 heeft zijn oorzaak bij de palmolie. Bossen worden platgebrand om plaats te maken om de Afrikaanse oliepalmen te planten, volgens BBC. Het verbanden van die bossen heeft een grote impact op de wilde dieren die in de gebieden leven en het vervuilt ook de atmosfeer met broeikasgas koolstofdioxide.

Geen ontbossing en mensenrechten verbeteren

Al die nadelen van het oliegebruik wil PepsiCo nu voorkomen. Zo beloofde de multinational niet meer samen te werken met bedrijven die meehielpen aan ontbossing de laatste vier jaar. Satellietbeelden zullen de controle daarvan mogelijk maken, zegt een topvrouw van de multinational.

Daarnaast wil PepsiCo ook initiatieven starten om mensenrechten te verbeteren. In een geschreven bericht liet het weten dat het wil verzekeren dat “alle palmolie vrij is van ontbossing en uitbuiting van mensen.”

PepsiCo is niet de eerste producent van consumptiegoederen die aankondigde beter met palmolie om te gaan, maar het is het wel het eerste grote bedrijf dat alle nieuwe maatregelen ook oplegt aan partnerfirma’s.