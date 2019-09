Parijs en vier andere Franse steden verbieden gebruik van pesticiden HAA

12 september 2019

12u03

Bron: AFP 1 Milieu Parijs, Rijsel, Nantes, Grenoble en Clermont-Ferrand hebben een verbod op het gebruik van pesticiden op hun grondgebied aangekondigd, in de hoop "de wet te doen veranderen". De aankondiging komt midden in een polemiek over de minimale afstanden die gelden tussen woningen en sproeizones.

"Het gaat er voor ons om een gezamenlijke stap te zetten om de wet te doen wijzigen en bij te dragen tot de vrijwaring van het onschatbare patrimonium van biodiversiteit op onze grondgebieden en van de gezondheid van onze burgers", schrijven de vijf grote steden in een gezamenlijk communiqué.

Symbolisch

Daarmee wordt de beweging groter die tientallen kleinere rurale gemeenten in Frankrijk onlangs lanceerden om het gebruik van pesticiden in de nabijheid van woningen te verbieden. Ze verwijten de regering niets te doen op dit vlak.



De actie van de grote steden is eerder symbolisch. De wet verbiedt instanties immers al sinds 2017 chemische producten te gebruiken voor het onderhoud van groene zones en wegen. Het verbod geldt sinds januari ook voor particulieren en amateur-tuiniers, die enkel gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong mogen gebruiken.

Spoorwegbedrijf

Resten dus voornamelijk de groene zones van mede-eigendommen en bedrijven, onder meer van de spoorwegmaatschappij SNCF, een grote gebruiker van glyfosaat om onkruid op de sporen en in de bermen te verdelgen.