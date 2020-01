Paradijselijke eilandengroep Palau verbiedt zonnecrème om koraalriffen te beschermen ttr

01 januari 2020

14u54

Bron: BBC 0 Milieu Zonnecrème is vanaf vandaag verboden op de paradijselijke eilandengroep Palau, die in de Stille Oceaan ten oosten van de Filipijnen ligt. De autoriteiten voeren het verbod in om het zeeleven te beschermen. Elk jaar zakken ruim 100.000 toeristen af naar de eilandenrepubliek om te snorkelen en te duiken in het azuurblauwe water.

Volgens wetenschappers zijn bepaalde stoffen die in zonnecrèmes voorkomen, zoals uv-filters oxybenzon en octinoxaat, schadelijk voor koraalriffen. Ze veroorzaken verbleking van koralen en beperken hun groei. De chemicaliën zijn ook slecht voor vissen, zo verstoren ze de hormonenhuishouding bij deze dieren. Om het zeeleven te beschermen, verbiedt de eilandenrepubliek Palau vanaf vandaag zonnecrème.

“Als wetenschappers ons vertellen dat die producten schadelijk zijn voor het koraalrif, de vissen of de oceaan zelf, dan handelen wij daarnaar. En dat geldt ook voor onze bezoekers”, zegt president Tommy Remengesau aan persagentschap AFP. Vanaf vandaag worden er geen chemische zonnecrèmes meer verkocht op de verschillende eilanden van Palau. Van toeristen worden de zonnecrèmes bij aankomst in beslag genomen. Wie toch betrapt wordt, riskeert een boete tot 1.000 dollar (875 euro).

Palau telt meer dan 350 eilanden en ongeveer 20.000 inwoners. De eilandengroep is onder meer bekend om de lagune tussen de Rock Islands, een Unesco Werelderfgoedsite.

De Amerikaanse Maagdeneilanden voeren in maart eveneens een verbod op zonnecrème in. Vanaf 2021 geldt ook een gelijkaardige regel in de Amerikaanse staat Hawaï en op het Nederlandse eiland Bonaire in de Caraïben. In Mexico geldt al een dergelijk verbod in bepaalde natuurreservaten.

Meer over Palau

milieu