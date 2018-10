Overweldigd door de negatieve gevolgen van klimaatverandering? Dit kan je zelf doen IB

09 oktober 2018

04u42

Bron: The Guardian 0 Milieu Van het installeren van zonnepanelen en het isoleren van je huis, tot het meenemen van je eigen waterfles en het weigeren van producten verpakt in plastic: hier zijn een aantal mogelijkheden om je negatieve impact op de planeet te verminderen.

Om een totale ineenstorting van het klimaat en de ecosystemen te voorkomen zijn “snelle, ongeziene en verregaande veranderingen” nodig. Dat stelden de klimaatwetenschappers van het Intergovernemental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties gisteren in een alarmerend rapport. Als er niets wordt gedaan aan de CO 2 -uitstoot, stijgt de temperatuur op onze planeet tussen 2030 en 2052 1,5 graad Celsius. Dat lijkt niet veel, maar die stijging en zéker die van twee graden, heeft potentieel rampzalige gevolgen: snel smeltende poolkappen, hittegolven, droogte, stijgende zeespiegels, de gedwongen migratie van miljoenen mensen doordat hun woonplaats of land onbewoonbaar wordt.

Wie zich ontmoedigd voelt door het desastreuze klimaatrapport en de daadkracht van de politiek en het bedrijfsleven niet voldoende vertrouwt, kan zelf alvast een alvast een aantal stappen zelf ondernemen om de eigen invloed op het veranderende klimaat te beperken.

Ondanks de enorme uitdagingen, is er volgens het IPCC namelijk nog steeds de mogelijkheid om een duurzame toekomst te bouwen. Maar dan moeten we allemaal ons steentje bijdragen en stap voor stap kleine aanpassingen doen in onze manier van leven.

Dit zijn enkele dingen die je zelf kan doen om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Laat je niet afschrikken door de lengte van de lijst: alle kleine beetjes helpen! Het is beter om iets te doen dan helemaal niets.

Eet minder vlees en zuivelproducten

Volgens een rapport dat eerder dit jaar verscheen is het vermijden van vlees (in het bijzonder rundvlees) en zuivelproducten de beste manier om je persoonlijke ecologische voetafdruk te verkleinen. Wie niet meteen veganist wil worden, kan ook besluiten om minder vlees te eten en bijvoorbeeld alleen nog maar op restaurant vlees te eten of thuis minstens een vega-dag per week in te lassen.

Een andere mogelijkheid is om ‘veganist voor zes uur’ te worden en op weekdagen voor 18 uur ’s avonds alle vlees- en zuivelproducten te mijden, zodat je ’s avonds en eventueel in het weekend wél gewoon zonder schuldgevoel zuivelproducten en vlees kan eten.

Isoleer je huis

Belgen verbruiken 70% meer energie per m² dan het Europese gemiddelde. Dat kan beter, zeker wanneer je beseft dat je tot dertig procent kan besparen op je energierekening als je je woning goed isoleert. Zorg wel dat je je geïsoleerde huis voorziet van een goed ventilatiesysteem, want van natuurlijke ventilatie is na het dichten van alle tochtgaten in je huis uiteraard geen sprake meer.

Neem zonnepanelen

Schakel over naar hernieuwbare energie waar mogelijk. Bekijk hier via de ‘zonnekaart’ van de Vlaamse overheid of je dak geschikt is voor zonnepanelen. Overweeg groene stroom.

Laat de auto staan

Om je ecologische voetafdruk te verkleinen, laat je de auto best zoveel mogelijk staan of beter nog, heb je er zelfs geen. Pak de fiets of ga te voet als het om korte afstandjes gaat. Gebruik als dat mogelijk is het openbaar vervoer voor langere afstanden. Als je toch graag een auto tot je beschikking hebt, kan je altijd overwegen deel te nemen aan autodeel-initiatieven. Toch een eigen auto nodig? Zoek dan uit of een elektrische wagen een optie is. Denk bij vakanties niet automatisch aan een vliegreis: ook dichter bij huis is veel te beleven.

Consumeer minder: reduce, reuse, recycle

Koop en consumeer minder. Recycle wat je kan en hergebruik dingen die je al hebt op een creatieve manier. Breng je eigen (stoffen) tassen mee naar de winkel om niet steeds een plastic tasje te hoeven aannemen (of kopen!) en zorg dat je altijd een herbruikbare beker, roestvrijstalen of glazen fles of thermos bij je hebt - zeker als je normaal altijd flesjes water onderweg koopt.

'Stem met je portemonnee' en probeer bij alles wat je wel nog koopt een CO 2 -arme optie te vinden, van kleding (vintage- en tweedehands, kledingruil met vrienden etc.) tot voeding: doe boodschappen bij voorkeur op de markt, bij de lokale bakker/slager en kruidenier en (indien in de buurt) in de verpakkingsvrije bulkwinkel waar je je eigen zakjes en bokalen mee kan nemen om wegwerpplastic te vermijden. Overweeg zero waste te gaan leven. Maak als je een eigen tuin hebt een stukje vrij voor een moestuin en/of een composthoop.

Collectieve actie

Alhoewel individuele keuzes en acties belangrijk zijn, is het volgens experts ook belangrijk dat mensen zich op grote schaal verenigen zodat politici en bedrijven extra gemotiveerd zijn om duurzaam beleid te ontwikkelen en duurzame veranderingen door te voeren. Volgens Bill McKibben, klimaatleider en oprichter van 350.org dat streeft naar een wereld zonder fossiele energie, is het belangrijkste dat mensen kunnen doen “bij elkaar komen om bewegingen te vormen of zich aansluiten bij bestaande pressiegroepen die kunnen wegen op beleidsvorming.”

Ga stemmen

Ga stemmen, want je aansluiten bij een klimaatbeweging alleen is niet voldoende. Politieke wil is cruciaal om veranderingen teweeg te brengen. En het zijn wij, gewone mensen met stemrecht, die ervoor kunnen zorgen dat politici die effectief iets aan de klimaatproblemen willen doen, in het parlement terecht komen. Of zoals klimaatwetenschapper Jim Skea van het IPCC het zegt: “We hebben aangetoond dat het binnen de grenzen van de fysica en chemie mogelijk is om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Het enige wat nog overschiet, is politieke wil. Wij kunnen daar niet voor zorgen. Enkel de regeringen die dit rapport ontvangen kunnen dat.”