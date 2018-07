OVAM maakt afval sorteren met nieuwe regels gemakkelijker: nieuwe regels voor GFT Redactie

27 juli 2018

22u55

Bron: Belga 2 Milieu Vanaf volgend jaar worden de sorteerregels aangepast: e tensresten, vlees- en visresten, eieren, kaas en andere mogen vanaf dan ook bij het groente-, fruit en tuinafval in de biobak. Theezakjes en koffiepads zullen dan weer niet in de gft-bak mogen, meldt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

De "nieuwe" gft-afvalstoffen mochten vroeger wél al bij het gft, maar na de dollekoeienziekte en de Europese verordening over dierlijke bijproducten uit 2002 mochten die niet langer bij gft. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat er met de huidige verwerkingsmogelijkheden in onze composterings- en vergistingsinstallaties geen risico's verbonden zijn aan het verwerken van deze afvalstroom. Dit laat toe om de sorteerregels sterk te vereenvoudigen, zodat sorteren van gft-afval nog makkelijker wordt.

En dus kunnen vanaf 1 januari volgende afvalstoffen extra worden toegevoegd in de groenbak: keukenafval en etensresten (zowel dierlijk als plantaardig), vlees-, vis- en schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen), vaste zuivelproducten, eieren, eierschalen en mest van kleine huisdieren.

Om de verspreiding van plastics in het milieu verder te beperken, horen theezakjes en koffiepads voortaan niet meer bij het gft-afval. Uit onderzoek blijkt immers dat deze kunststoffen kunnen bevatten. Papieren koffiefilters behoren wel nog tot het gft-afval. Om het de twijfelende gebruiker wat te vergemakkelijken, heeft de Vlaamse Compostorganisatie VLACO in samenwerking met de OVAM een handige gft-sorteerwijzer ontwikkeld die er voor zorgt dat we voortaan nog meer uit de biologische kringloop halen. De sorteerwijzer wordt bezorgd aan alle Vlaamse intercommunales, zodat zij vanaf 1 januari 2019 alle Vlamingen correct kunnen informeren.