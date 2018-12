Organisatoren klimaatmars krijgen gesprek met premier Michel: “We hebben een duidelijke boodschap” SVM

03 december 2018

13u09

Premier Charles Michel heeft de organisatoren van de klimaatmars Claim The Climate uitgenodigd voor een gesprek. Dat melden die laatsten zelf.

De klimaatbetoging bracht gisteren minstens 65.000 mensen op de been, zo blijkt uit tellingen van de politie. De organisatoren spreken zelf van 70.000 tot 75.000 deelnemers. Het ging om de grootste Belgische klimaatmars ooit.

"Premier Michel heeft onze oproep van de 75.000 aanwezigen gisteren duidelijk ontvangen en heeft ons uitgenodigd voor een gesprek. Wij danken hem daarvoor", klinkt het bij de organisatie van Claim The Climate. Vertegenwoordigers van Climate Express en de Klimaatcoalitie zullen hun voorstellen, eisen en bezorgdheden rond het klimaat rechtstreeks aan de premier mogen voorleggen. Al is het nog onduidelijk wanneer de ontmoeting exact plaatsvindt.

"We zullen hem ontmoeten met een duidelijke boodschap: voortaan kunnen we klimaatambitie niet langer beschouwen als louter een optie. België moet toetreden tot de coalitie van ambitieuze landen die een reductie van 55 procent voor 2030 eisen. En België moet een Nationaal Klimaatplan uitwerken dat in overeenstemming is met het IPCC-rapport", stellen de organisatoren. Het kabinet van de premier kan de uitnodiging niet bevestigen.