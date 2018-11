Opwarming van de aarde kan leiden tot 30 ‘verloren' dagen op het werk AW

09 november 2018

13u19

Bron: AAS 0 Milieu Er zijn de laatste maanden heel wat hitterecords gesneuveld en dat is geen goed nieuws. Zelfs onze arbeidsproductiviteit wordt door hittestress beïnvloed en dat geldt wereldwijd. De Chinese Academie van Wetenschappen onderzocht de exacte impact van warmere temperaturen.

Vorige studies concludeerden al dat warme temperaturen (vanaf 24 graden) een behoorlijk negatief effect hebben op de productiviteit, maar dat werd voornamelijk in ontwikkelde landen onderzocht. Bovendien kwamen noordelijker gelegen landen ook niet uitgebreid aan bod. De nieuwe studie onderzocht de wereldwijde impact door middel van online enquêtes.



Verloren dagen

Het productiviteitsverlies wordt uitgedrukt met WPL (Work Productivity Loss) en markeert hoeveel dagen er minder goed gewerkt wordt. Bij ontwikkelingslanden konden de onderzoekers 6,6 ‘verloren’ dagen waarnemen. Voor ontwikkelde landen waren dat er 3,5 of 28 verloren werkuren. Bovendien besluiten de onderzoekers dat er belangrijke regio’s bijzonder fragiel blijken te zijn voor de hitte en in vorige studies over het hoofd werden gezien waaronder Noord-Europa en Centraal-Azië. In het noorden van Europa, ook in België, kan men zich immers moeilijker aan de hitte aanpassen.

Het team wetenschappers schat dat de WPL in de toekomst nog groter zal worden. Vanzelfsprekend als de temperatuur met anderhalve, twee, drie of misschien zelfs vier graden stijgt. Naar schatting zal het productiviteitsverlies in volgorde oplopen tot negen à twaalf dagen. Voor ontwikkelingslanden zou het zelfs om een verlies van een dertigtal dagen kunnen gaan bij een stijging van vier graden.

Belang van goede infrastructuur

“We identificeerden de meest kwetsbare regio’s ter wereld”, aldus auteur Yu Shuang. Daarmee doelt hij voornamelijk op de ontwikkelingslanden. “Onze resultaten leggen nogmaals de nadruk op de gevolgen van hittegolven. Verder willen we het belang van efficiënte en hittebestendige infrastructuur duidelijk maken.”