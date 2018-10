Opwarming aarde met 1,5 of 2 graden: dit zijn de gevolgen Gunter Van Stappen

08 oktober 2018

15u40

Bron: VTM Nieuws

Klimaatwetenschappers waarschuwen in een nieuw VN-rapport, dat de opwarming van de aarde beter niet boven de 1,5 graden uitkomt. 1,5 graad of 2 graden, het verschil is klein zou je denken, maar op wereldschaal maakt het echt veel uit. Een overzicht.