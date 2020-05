Opvallende beelden: steeds meer “groene sneeuw” op Antarctica Onderzoekers brengen “begin van nieuw ecosysteem” in kaart ttr

20 mei 2020

11u53

Op Antarctica kleuren grote stukken ijs groen, zo staat in een nieuwe studie in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications te lezen. Volgens Britse onderzoekers is de opwarming van de aarde de oorzaak van de "groene sneeuw".

Een onderzoeksteam van de Universiteit van Cambridge en de British Antarctic Survey heeft op basis van gegevens, verzameld door de Sentinel 2-satelliet van Space Agency, voor het eerst de totale hoeveelheid groene “sneeuwalgen” op Antarctica in kaart gebracht. Het fenomeen ontstaat doordat algen groeien op sneeuw.

“We weten nu waar de algenbloei zich bevindt. We zullen nauwlettend in het oog houden of het verder zal toenemen, zoals de modellen suggereren”, zegt onderzoeker Matt Davey. “Het is het begin van een nieuw ecosysteem”, klinkt het.



In totaal ontdekten de onderzoekers 1.679 bloemen van “sneeuwalgen” die een totale oppervlakte van 1,9 vierkante kilometer bedekken. Het fenomeen zou zelfs al zichtbaar zijn vanuit de ruimte. Het merendeel van de algen werd gevonden op kleine, laaggelegen eilanden rond het noorden van het Antarctisch Schiereiland. Daar is het warmer dan in de zuidelijker gelegen delen, waar er opvallend minder algen werden gedetecteerd.

Smeltende sneeuw

Wat de “sneeuwalgen” precies betekenen voor het klimaat, is momenteel nog niet duidelijk. Het onderzoeksteam schat dat de algenbloei jaarlijks 479 ton koolstofdioxide (CO2) uit de lucht opneemt. Dat zou overeenkomen met de uitstoot van ongeveer 875.000 autoritten, melden de onderzoekers. Dat lijkt veel, maar het is volgens het onderzoeksteam een vrij onbeduidende hoeveelheid. Het onderzoeksteam stelde ook vast dat de algen vooral opduiken binnen 5 kilometer van pinguïnkolonies. De uitwerpselen van die vogels lijkt het goed te doen als mest.

Op lange termijn kan de klimaatverandering problemen veroorzaken voor de algen, zo stellen de onderzoekers. De temperatuur kan zo hoog oplopen door de klimaatverandering dat de sneeuw op het Schiereiland volledig smelt. “Het hele ecosysteem kan crashen als er amper sneeuw ligt”, aldus Davey.

Groen is niet de enige opvallende kleur die opduikt op Antarctica. De onderzoekers willen ook kijken naar de opmars van rode en oranje algen, al zijn die wel moeilijker te zien vanuit de ruimte.