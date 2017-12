Opvallend pleidooi vóór plastic zak in winkels: "Die verschrikkelijke beelden van oceanen vol plastic? Die liggen niet in Europa" FT

18u15

Bron: Belga 0 BELGA (Nog) niet op alle zakjes zou een verbod komen. Minister Joke Schauvliege maakt voorlopig een uitzondering voor de flinterdunne zakjes, zoals die voor groenten en fruit. Milieu Welke alternatieven zijn er voor plastic zakjes in winkels? Dat hadden de leden van het Vlaams parlement vandaag graag te horen gekregen. Het betoog van Fedpack, de federatie van de verpakkingsindustrie, draaide echter anders uit. Het werd een pleidooi vóór het plastic zakje. "Die verschrikkelijke beelden van eilanden van plastic in de oceanen komen niet van hier", klonk het. "Die oceanen liggen niet in Europa."

Het Vlaams parlement hield deze middag een hoorzitting over een mogelijk verbod op plastic zakjes en de invoering van statiegeld op drankverpakkingen. Fedpack, de federatie van de verpakkingsindustrie, zou komen uitleggen welke alternatieven er op de markt zijn, maar hield daarentegen een wel heel opmerkelijk pleidooi voor het gebruik van zakjes. "Het plastic zakje is quasi onbeperkt beschikbaar", zei voorzitter Jan Goesaert. "Petroleum is nog steeds in grote mate beschikbaar. We gaan nog een hele tijd voort kunnen, want men komt met steeds meer alternatieve brandstoffen voor auto's."

"Het is natuurlijk logisch dat de politiek wil luisteren naar de bevolking," ging Goesaert voort, "maar het hoeft toch niet altijd zo te zijn dat men dat blindelings gaat volgen. De opinie van de consument is gevormd door wat ze op televisie zien, die oceanen vol plastic, maar ik constateer dat men niet bereid is te betalen en dat er veel ongenoegen is. Die verschrikkelijke beelden van die oceanen komen niet van hier. Die liggen niet in Europa." Na enig aandringen ging Goesaert toch in op alternatieven als papier, katoen of linnen, maar dat zijn nicheproducten volgens de federatie. Polypropyleen zou wel een oplossing kunnen zijn, maar dat is nog steeds een petroleumderivaat.

"Wij willen dat het restafval omlaag gaat, wij willen dat producenten hun verantwoordelijkheid nemen", zei Bart Nevens van N-VA. "Wat vandaag geproduceerd wordt, moet ook opnieuw verdwijnen en we willen geen kosten om eerst een waterzuiveringsinstallatie op te zetten. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, maar in eerste instantie de producenten." Sp.a'er Rob Beenders had gehoopt iets te horen over 'bioplastic', tevergeefs.

Vlaams milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) is voorstander van zowel het statiegeld als van een verbod op plastic zakjes voor eenmalig gebruik. In februari kondigde ze al een verbod op plastic wegwerpzakjes aan, maar het decreet raakt niet gestemd. Bij N-VA hebben ze er wel oren naar, coalitiepartner Open Vld ziet zo’n totaalverbod niet zitten. In Brussel is het verbod eind september wel van kracht gegaan.