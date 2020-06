Oproep voor Europees miljardenpact voor klimaat en werk JOBR

Bron: Belga 0 Milieu Meer dan 700 jonge activisten, klimatologen, vakbondsleden, economen, ondernemers en lokale, nationale en Europese verkozenen uit de 27 EU-lidstaten hebben dinsdag opgeroepen tot een Europees pact voor klimaat en werkgelegenheid. Het pact zou maar liefst 500 miljard euro per jaar bedragen, en dat via drie hefbomen: een wet, een bank en een begroting.

Het voorstel komt twee weken voor de Europese top op 19 juni over het Europese relanceplan en op een moment dat het continent geleidelijk aan de zware beperkingen opheft na de coronacrisis. Enkel een duurzame relance kan de klimaatuitdagingen het hoofd bieden en samengaan met economische, sociale en ecologische voordelen. Dat zeggen de ondertekenaars in een tekst gepubliceerd in zeven Europese kranten, waaronder Le Soir.

Die relance moet zich volgens de ondertekenaars focussen op de ‘Green Deal’, het programma van de Europese Commissie om de klimaatverandering tegen te gaan. In het voorstel voor een herstelplan dat de Europese Commissie een paar dagen geleden indiende, wordt niet gezegd hoe het tekort aan klimaatinvesteringen zal worden opgevangen.

Klimaatwet

De ondertekenaars komen met drie oplossingen. De eerste zou een Europese klimaatwet zijn. Die wet zou lidstaten verbieden door te gaan met het subsidiëren van fossiele brandstoffen. In totaal gaat het over zo’n 112 miljard euro subsidies per jaar. Het moet er ook voor zorgen dat alle banken en verzekeringsmaatschappijen die in Europa actief zijn, transparant zijn over hun activiteiten en hun investeringen in fossiele brandstoffen geleidelijk laten uitdoven.

De ondertekenaars vergelijken een en ander met de FATCA-wet van voormalig Amerikaans president Barack Obama. Die wet sloot de Amerikaanse markt voor banken die de Amerikaanse belastingautoriteiten geen volledige transparantie boden. Om klimaatverandering aan te pakken, heeft Europa een gelijkaardige FATCA-klimaatwet nodig, luidt het.

Renteloze lening

De tweede oplossing is volgens het voorstel een klimaat- en biodiversiteitsbank die 300 miljard euro per jaar verstrekt in de vorm van leningen met een nulrente, via de Europese Centrale Bank. Deze renteloze leningen aan alle lidstaten kunnen tot 2050 oplopen tot 2 procent van hun bruto binnenlands product, of meer dan 300 miljard euro per jaar op EU-niveau. Tot slot bevelen de ondertekenaars een Europese belasting van 5 procent aan op de winst van grote bedrijven, aangepast aan hun ecologische voetafdruk. Dat moet jaarlijks 100 miljard euro genereren. Dit geld zou een echt Europees budget opleveren voor subsidies voor klimaat en biodiversiteit.

Bij de ondertekenaars zijn verschillende jonge klimaatactivisten zoals Anuna De Wever en Adélaïde Charlier, maar ook kunstenaars, klimatologen, economen, vakbonds- en ngo-leiders, bedrijfsleiders, prinses Esmeralda van België, de klimaatadviseur van paus Franciscus en voetballer Lilian Thuram. Ze krijgen de steun van verkozenen en kopstukken van de zes grote pan-Europese formaties.

