OPROEP. Vechten uw kinderen ook thuis voor een beter klimaat? Of doen ze nog altijd het licht niet uit? Redactie

17 januari 2019

12u10 1 Milieu Denken de 12.500 klimaat-spijbelaars thuis ook aan het milieu?

Moet u uw zoon of dochter plots niet meer met de auto naar school voeren? Mag er plots geen vlees meer op hun bord en tussen de boterhammen? Kleeft er ineens een sticker op de brievenbus om ongeadresseerd reclamedrukwerk te weren? Of sporen ze je aan om wegwerp-artikelen te weren, zoals de oorstokjes en de watjes in de badkamer?

Of is het andersom en grijpt u deze protestgolf als ouder aan, om hen eindelijk zo ver te krijgen dat ze het licht uitdoen als ze de kamer verlaten. De kraan dichtdraaien als ze hun tanden poetsen? Hen naar de kringloopwinkel te sturen in plaats van dure merkkledij voor hen te kopen? En wat met de vliegvakanties? Is dat een discussiethema bij u thuis?

Wil u getuigen over het klimaatdebat bij u thuis? Waarover gaat het aan de keukentafel? Vermeld ook uw naam en telefoonnummer in uw mail naar 3535@hln.be