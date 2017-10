Oproep om geen afval meer te dumpen in kledingcontainers: "Er zat zelfs een levend lammetje in een van onze containers" aja

18u22

Bron: Het Nieuwsblad 2 Wereld Missie Hulp Milieu De inzamelaars van textiel in Vlaanderen vinden dat het genoeg is geweest. Vandaag zitten er meer en meer zaken in hun kledingcontainers die er niet thuishoren, vaak gaat het om afval. "Het zijn kledingcontainers. Stop er dus alstublieft mee ze als vuilnisbak te gebruiken."

Verschillende privébedrijven en vzw's halen over heel Vlaanderen de inhoud op van kledingcontainers. Daarna zou alles rechtsreeks moeten opgestuurd worden naar de derde wereld maar dat is niet altijd mogelijk. De kleren zijn vaak te vuil en beschadigd en moeten dus ook vaak vernietigd worden.



Directeur Wim Smit van 'Wereld Missie Hulp' vertelt aan Het Nieuwsblad dat het echt de spuigaten uitloopt. "Een tijdje geleden zat er zelfs een levend lammetje in een van onze containers." Het dier was verzwakt maar heeft zijn avontuur uiteindelijk overleefd". Ook bij Curitas Vlaanderen vinden ze dat de dumping van afval moet stoppen. Bepaalde spullen zoals kapotte speelgoedgeweren en dvd's kunnen ze nog hergebruiken maar pampers, keukenafval en dode dieren horen niet thuis in de containers.

Facebook/Wereld Missie Hulp

De inzamelaars kunnen er echter weinig tegen doen. Aan het Nieuwsblad vertelde Koen De Vos dat ze contractueel verplicht zijn om de inhoud mee te nemen. De omgeving en de container moeten altijd proper gehouden worden. Daar komen dan ook nog de kosten bij voor het vernietigen van het afval, een 122 euro. "Op korte termijn kunnen we dit aan, want we krijgen nog steeds 350 tot 450 euro per ton opgehaalde kleding." Als het 'dumpen van afval' echter nog te lang duurt, komen de inzamelaars naar eigen zeggen wel in de problemen.