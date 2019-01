Opnieuw tegenslag voor opruimingsproject Ocean Cleanup: defect leidt mogelijk tot vertraging van paar maanden AW

04 januari 2019

13u51

Het defect aan de veegarm die plastic verzamelt in de Stille Oceaan, dreigt tot een forse vertraging voor The Ocean Cleanup te leiden. De veegarm zal de komende weken naar Hawaï gesleept worden voor reparatie. Maar dat duurt waarschijnlijk een paar maanden.

Woensdag werd bekendgemaakt dat een achttien meter lang uiteinde van de afvalvanger was losgekomen. Materiaalmoeheid en sterke plaatselijke belasting zijn de vermoedelijke oorzaken voor het defect.



In de loop van het jaar zou het systeem moeten terugkeren naar de zogeheten Great Pacific Garbage Patch. Dat is een 'drijvende vuilnisbelt' vol plastic deeltjes, tussen Hawaï en de westkust van de Verenigde Staten. De zone is drie keer zo groot als Frankrijk. "We willen dit natuurlijk zo snel mogelijk verwezenlijken, we zijn erg ongeduldig", zegt een woordvoerder van The Ocean Cleanup.

Eerder defect

Vorige maand kampte The Ocean Cleanup al met een andere tegenvaller: de arm kon het opgeveegde plastic niet vasthouden. Hij bewoog te langzaam over de oceaan, waardoor het plastic wegdreef. The Ocean Cleanup zoekt ook nog naar een oplossing voor dat probleem.



Het systeem heeft de afgelopen weken al wel 2.000 kilogram plastic opgevist uit de oceaan. Daarbij gaat het onder meer om achtergelaten visnetten.

