Opnieuw meer luchtvervuiling in Europese steden na lockdown

24 juni 2020

15u16

Bron: The Independent 2 Milieu Nu sommige Europese landen hun lockdowns weer hebben afgebouwd, is de luchtkwaliteit in Europa weer gedaald. Omdat Europeanen maandenlang thuiszaten door het coronavirus en zich niet met de auto verplaatsten, was de luchtkwaliteit er fors op voorruit gegaan. Al blijkt dat effect nu van korte duur te zijn, vrezen de onderzoekers.

In verschillende steden, waaronder Milaan en Parijs, is er opnieuw een sterke toename in het uitlaatgas stikstofdioxide geregistreerd. Dat blijkt uit data van het Europees milieuagentschap (EEA). Vooral Parijs zag de grootse stijging: van 13,6 microgram stikstofdioxide per kubieke meter toen het cijfer het laagst lag in de lockdown naar 29,7 microgram nu. Ook hier in Brussel is de luchtvervuiling gestegen met 14,2 microgram per kubieke meter.

Meer auto’s op de baan

Al is er één gegeven dat de onderzoekers verontrust: mensen nemen nu vaker de auto naar hun werk in plaats van het openbaar vervoer, dan voor de corona-uitbraak. Waarschijnlijk doen ze dat omdat ze zich nog onveilig voelen in de buurt van anderen op de bus of de trein. Daardoor zitten we nu al aan dezelfde vervuilingsgraad als vóór de corona-uitbraak, hoewel er nog altijd minder verkeer is dan voor de crisis. Toch is er ook goed nieuws: de luchtkwaliteit is vandaag nog altijd beter dan op hetzelfde moment vorig jaar.

