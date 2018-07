Opnieuw klimaatzaak tegen oliesector verworpen in VS HA

19 juli 2018

23u59

Een rechter in de Verenigde Staten heeft een zaak verworpen die was aangespannen door de stad New York tegen grote olie- en gasconcerns als Shell, ExxonMobil en BP over klimaatverandering.

Volgens de rechter zijn er in de VS andere overheidsorganen waar deze problematiek kan worden opgelost. New York wilde de oliereuzen financieel verantwoordelijk stellen voor hun bijdrage aan de klimaatverandering. Ze zouden daarom moeten meebetalen aan zaken als waterkeringen. Die zijn als gevolg van de stijgende zeespiegel nodig voor bescherming tegen overstromingen.

Onlangs speelde ook al eenzelfde zaak in Californië, waar twee steden met claims richting de oliesector waren gekomen. Die zaak werd ook al verworpen, omdat de kwestie te breed zou zijn om te worden beslist in de rechtszaal.