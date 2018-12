Opkuis van plastic soep in oceanen stuit na 1 maand al op probleem AW

08 december 2018

17u27

Om iets te doen aan de plastic soep in de oceanen, werd het project 'Ocean Cleanup' opgestart. Daarbij zou een barrière die in het water werd geplaatst, plastic moeten opvangen waarna het afval door boten wordt opgehaald. Maar nog maar net na het plaatsen van het opruimsysteem, blijkt het niet te werken.

De barrière wordt voortbewogen door de wind en golven en zou intussen “als een gigantische Pac-man” plastic moeten vangen. Maar het systeem slaagt er niet in om het plastic ook vast te houden eenmaal het gevangen werd. En dat is een behoorlijk groot probleem, al betekent het volgens Boyan Slat, de CEO van de ‘Ocean Cleanup’, niet dat dit het einde van het avontuur betekent.



Testfase

De problemen manifesteren zich immers nu het opruimsysteem nog in een testfase zit: “We waren op verrassingen voorbereid”. Het opruimsysteem beweegt zich enkel te traag voort waardoor het gevangen plastic ook terug verloren gaat. Verder gedraagt de barrière zich als verwacht.

Pas wanneer de testbarrière in de Stille Oceaan zich volledig naar behoren gedraagt, wordt het experiment opgeschaald en kunnen de onderzoekers effectief beginnen met het opruimen van plastic in oceanen. De CEO van de ‘Ocean Cleanup' hoopt zo de plastic soep in vijf jaar tijd te halveren, maar die ambitieuze doelstelling wordt door veel experts in twijfel getrokken. Het grootste kritiekpunt daarbij is dat de ‘Ocean Cleanup’ zich slechts richt op het probleem, niet op de oorzaak. Ze vinden dat we eerst op een andere manier met plastic moeten leren omgaan.