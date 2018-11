OPINIE. “Woonwijken die zich verwarmen met aardgas, moeten verboden worden” Nicolas Bearelle

29 november 2018

11u03 5 Milieu Tegen 2050 wil de Europese Commissie volledig klimaatneutraal zijn, maar dat doel is onrealistisch zoals we er nu voorstaan, schrijft Nicolas Bearelle, CEO van projectontwikkelaar Revive. Als het van Bearelle afhangt, dan worden woonwijken op fossiele brandstoffen straks verboden, schrijft hij in een opiniestuk.

Vandaag worden er in ons land nog altijd talloze nieuwe, grote woonwijken vergund waarbij verwarmd wordt op aardgas. Het wordt dringend tijd om zulke vervuilende wijken voorgoed te verbieden. In Nederland moeten nieuwe woonwijken vanaf nu al volledig aardgasvrij zijn, maar in België hinken we op dat vlak nog behoorlijk achterop. Dat zegt Nicolas Bearelle, CEO van vastgoedontwikkelaar Revive, naar aanleiding van het nieuws dat de Europese Commissie tegen 2050 volledig klimaatneutraal wil zijn. Tegen 2050 moet Europa volledig klimaatneutraal zijn, stelde de Europese Commissie gisteren. Zoals we er nu voorstaan, halen we dat target niet. Sterker nog, we moeten een stevig tandje bijsteken.

We verschuilen onszelf nog al te vaak achter het Belgische gebrek aan politieke moed. Nicolas Bearelle, CEO Revive

Maar gelukkig zijn er nog veel zaken die we beter kunnen doen, het is enkel een kwestie van er dan ook écht werk van te maken. Eén zaak waarmee we alvast een grote stap kunnen zetten: fossiele brandstoffen definitief uit onze nieuwe woonwijken bannen. Er zijn namelijk nog altijd projectontwikkelaars die - onder het wakend oog van de lokale overheid - grote woonwijken bouwen en daarbij nog steeds het gebruik van vervuilende, fossiele brandstoffen stimuleren. En net dat zou anno 2018 niet meer mogen. Kijk alleen al naar alle alternatieven de we vandaag hebben, zoals warmtepompen, geothermische netwerken, zonneboilers...

Nederland loopt kilometers voorop

In Nederland is het sinds deze zomer wettelijk verplicht om nieuwbouwwijken volkomen aardgasvrij te maken. Daar maken ze al veel langer gebruik van zulke duurzame alternatieven. Dat is pas een duidelijke, toekomstgerichte en efficiënte maatregel. Waarom kan zoiets nog altijd niet in België? In ons land is het pas sinds eind 2016 ‘niet meer verplicht’ om een gasaansluiting te voorzien. Met andere woorden: Belgische projectontwikkelaars mógen voor de duurzame optie kiezen, in Nederland móeten ze. Terwijl wij onze veters nog aan het strikken zijn, hebben onze noorderburen al een paar kilometers voorsprong.

Gebrek aan politieke moed

De Europese Commissie kan ons wel bepaalde doelen vooropstellen - zoals de klimaatneutraliteit tegen 2050 - maar concrete acties moeten in de eerste plaats van ons komen. De Belgische overheid moet het heft dus zelf in handen nemen, zoals Nederland dat deed. En tot onze overheid dat doet, moet ook de vastgoedsector zijn verantwoordelijkheid nemen. Want dat gebeurt momenteel te weinig: projectontwikkelaars die vandaag de dag hun plannen voor een nieuwe woonwijk uittekenen, voorzien in het merendeel van de gevallen nog steeds een aardgasaansluiting. We verschuilen onszelf nog al te vaak achter het Belgische gebrek aan politieke moed.

Want eerlijk gezegd, die aansluitingen op fossiele brandstoffen bij grote nieuwbouwprojecten verbieden, is eigenlijk nog maar het absolute minimum. Het is uiteraard al een pak beter dan niets doen, maar uiteindelijk moeten we nog veel verder gaan. We moeten massaal inzetten op integrale duurzaamheid: het zou vandaag geen verhaal meer mogen zijn van alleen warmtepompen of zonnepanelen. Het zou moeten gaan om de combinatie van duurzame technieken, beter waterbeleid, biodiversiteit, slimmere mobiliteit, deeleconomie en ruimtelijk rendement in stedelijk gebied.

Laten we - net als Nederland - nù de stap zetten en definitief komaf maken met fossiele brandstoffen in nieuwe woonwijken. Dat zou pas een échte stap zijn om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

