OPINIE: "We kunnen het fossiele tijdperk niet afsluiten zonder ambitieus overheidsbeleid. Laten we in België de boot niet missen" Serge de Gheldere is ceo van Futureproofed, initiatiefnemer & voorzitter van de Klimaatzaak. Serge de Gheldere

26 april 2018

18u06 0 Milieu Het Hof van Cassatie verwierp vorige week vrijdag het beroep van minister Joke Schauvliege in de Klimaatzaak. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet in de rechtszaak die 3 jaar geleden door elf bezorgde burgers werd opgestart en waar intussen 35.000 mede-eisers zich bij aansloten.

Om een veilige en aantrekkelijke toekomst te garanderen, moeten we snel en volledig afstappen van fossiele brandstoffen. Als we die kans mislopen riskeren alle kuststeden verloren te gaan, het middellandse zeegebied te verwoestijnen, ecosystemen in elkaar te stuiken, met oorlogen om voedsel en water en tientallen miljoenen klimaatvluchtelingen als gevolg.

Om dat te vermijden moet de CO2 uitstoot elke tien jaar halveren en de opgewekte groene energie elke vijf jaar verdubbelen. Bovendien moeten we versneld CO2 uit de atmosfeer halen door massale herbebossing en verbeterde landbouw. Dit is een gigantische opgave. Volledig afstappen van fossiele brandstoffen betekent geenszins terug in een grot gaan wonen en zich met paard en kar verplaatsen. Wel integendeel, het leidt tot een volgende fase in de ontwikkeling van onze maatschappij.

Historisch gezien hebben er nooit transformaties plaatsgevonden op de schaal en met de snelheid die nodig is, zonder een sterke, aanjagende rol van de overheid. Je zou kunnen zeggen dat dit bijna de ‘job description’ van de overheid is Serge de Gheldere

Verbeter de wereld, begin bij jezelf hoor ik u denken? Zeker! En vergis u niet: ook alle mede-eisers van Klimaatzaak stoten iedere dag opnieuw CO2 uit… telkens wij de auto of de trein nemen, ons huis verwarmen, tomaten eten, op vakantie gaan, aan sport doen, t-shirts kopen en onze iPads opladen. Ieder van ons kan vandaag al de CO2 uitstoot helpen verminderen door hierin juistere keuzes te maken, maar ook met onze stem in het stemhokje en door steden, universiteiten en (pensioen)fondsen aan te zetten om hun geld uit de fossiele industrie te halen.

Maar we kunnen het fossiele tijdperk niet afsluiten zonder ambitieus overheidsbeleid. Historisch gezien hebben er nooit transformaties plaatsgevonden op de schaal en met de snelheid die nodig is, zonder een sterke, aanjagende rol van de overheid. Je zou kunnen zeggen dat dit bijna de ‘job description’ van de overheid is. Dat is in het verleden gelukt bij het uitbouwen van openbaar vervoer, onderwijs, gezondheidszorg, wegennet, elektriciteitsnetwerk, etc.

Onze regering heeft al sinds november 2013 een plan klaar voor de “Overgang van België naar een koolstofarme maatschappij in 2050”. Daarin staat als conclusie dat die transitie haalbaar is en zelfs tot lagere totale kosten zal leiden. Vandaag kunnen we eindelijk aan het proces beginnen waarbij we onze overheden vragen om deze klimaatbeloftes na te komen.

Dit is een gigantische opgave Serge de Gheldere

In Nederland heeft het alvast gewerkt: de overheid deed volgens de rechter te weinig om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en moest de uitstoot sneller terugbrengen om de burgers te beschermen. Die uitspraak in juni 2015 is door alle partijen (behalve de PVV) omarmd. De regering Rutte III nam intussen een ambitieus regeerakkoord aan, waarbij een reductie van 49 procent tegen 2030 vooropgesteld wordt (meer dan wat Europa voorschrijft); steenkoolcentrales versnelt afgebouwd worden en een klimaatwet die bepaalt dat een onafhankelijk team van experts jaarlijks nagaat of de uitstoot voldoende zakt, onafhankelijk van welke partij aan de macht is.

De wereld heeft al veel disruptieve transformaties meegemaakt. Zij zijn vaak bepalend voor onze vooruitgang en de gevestigde spelers halen het daarbij zelden van de uitdagers. Er zijn vandaag niet meer veel mensen die werken in de dvd-industrie, de ontwikkeling van foto’s, de verkoop van typemachines of het opkuisen van paardenmest in steden.

Laten we in België de boot niet missen.

Wij kunnen nu kiezen voor een fossiel-vrije, circulaire economie waarbij ondernemingen innoveren, verankerde jobs creëren en groeien; waarbij burgers meer welvaart, comfort en levenskwaliteit ervaren en waarbij steden leefbaarder, veerkrachtiger en aantrekkelijker worden.

Tijdens die 3 jaar is de Klimaatzaak aangezwollen tot het grootste proces ooit in ons land. Als we dit verder van 35.000 naar 100.000 mede-eisers kunnen opkrikken, dan worden we incontournable en zullen de rechters dit niet als uitzinnige eisen van enkele hippies, maar als terechte juridische claims bekijken.

