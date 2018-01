OPINIE: "We kunnen echt niet om kernenergie heen" Jan van Erp

24 januari 2018

16u24

Bron: Trouw 0 Milieu In Nederland bestaat, net als in ons land, grote weerstand tegen kernenergie. Maar deze is gebaseerd op misverstanden, aldus Jan van Erp in een opiniestuk voor het Nederlandse Trouw. Hij is ingenieur, consultant energietechnologie en lid van de American Nuclear Society.

In het regeerakkoord stelt Nederland de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te willen verminderen in 2030, ten opzichte van 1990. Dat is een ambitieuzer doel dan de verplichting die Nederland heeft aan de EU, die de lidstaten een vermindering van 40 procent oplegt.

Dit is zeer lovenswaardig. Echter, is het haalbaar zonder dat het grote en onherstelbare schade doet aan de economie? Een moderne gemeenschap kan niet bestaan zonder een betrouwbare en betaalbare bron van energie. Die vormt immers de basis van de economie.

Volgens het regeerakkoord zullen de kolencentrales worden gesloten en zal het gasverbruik sterk worden verminderd. Wat zal dan als energiebron dienen? Denkt men werkelijk dat wind­turbines en zonnepanelen voldoende zullen zijn om de Nederlandse economie gaande te houden?

