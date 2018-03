OPINIE: "Protest groeit: al 11.000 mensen roepen Schauvliege op om bos te redden" Elisabeth Meuleman

19 maart 2018

15u00 91 Milieu Dertig hectare bos in ruil voor 250 luxe vakantievilla's. Dat is wat er in het Limburgse Dilsen-Stokkem in de weegschaal ligt. Een prachtig toegankelijk natuurgebied, geliefd bij wandelaars tot ver over de Limburgse grens, moet mogelijks wijken voor wie bereid is te betalen om in een luxe eco-cottage te verblijven.

Boskap, met de steun van de Vlaamse Overheid. En Joke Schauvliege, minister van Milieu en Natuur, weet van niks. Dit is, volgens onze minister, 'een Limburgse aangelegenheid.' Wel, dat is het niet. Het is een Limburgse aangelegenheid, maar een zaak van ons allemaal. Op minder dan 2 dagen ondertekenden al meer dan 11.000 mensen de petitie die minister Schauvliege oproept om het bos te redden.

Vlaanderen is de meest bosarme regio van heel Europa. Een triest record, en ondanks de aangekondigde plannen voor meer bosbeheer, eentje dat we niet snel zullen kunnen omkeren. Een bos is niet alleen mooi of leuk om op zondag door te kuieren, een bos is zoals een long. Het ademt voor ons, het zuivert onze vuile lucht, het is een vitaal onderdeel voor zoveel levens.

Daarom is elk bos in Vlaanderen van belang voor ieder van ons. Limburg doet het qua bosoppervlakte beduidend beter dan de rest van Vlaanderen. Limburg is een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen. En toch zijn er mensen die willen dat Limburg meer op de rest van Vlaanderen gaat lijken. Die vinden dat beton symbool staat voor welvaart en dat het groen dat meer beton in de weg staat, dan maar moet verdwijnen. Alsof jobs en natuur niet hand in hand kunnen gaan. Alsof je moet kiezen. Een bungalowpark met veel werkgelegenheid of een waardevol bos. Gelukkig moet een dergelijke keuze niet gemaakt worden. Meer zelfs: de welvaart in Limburg zal groter worden wanneer Limburg datgene wat de provincie zo uniek maakt, eindelijk volop zal omarmen en zal uitspelen als een troef.

Limburg kan perfect de eerste groene en welvarende provincie van ons land worden. De 75 miljoen euro die de overheid in de bouw van het bungalowpark stopt, kan en moet elders naartoe gaan. Naar de opwaardering van de bestaande vakantieparken die Limburg rijk is, naar kleinschalige initiatieven zoals hotels en B&B’s. Met 75 miljoen kan je honderden B&B’s financieren. Die kunnen niet alleen meer mensen aan het werk zetten, ze zijn ook nog eens veel charmanter en aantrekkelijker en zullen een grotere boost vormen voor het toerisme en dus de economie in Limburg dan één groot, onpersoonlijk bungalowpark waarvan vele bungalows verkocht zullen worden op de privémarkt. Tel uit je winst.

Limburg heeft met het Terhillsbos een unieke troef in handen, en houdt die daar beter. Dit weekend kreeg ik een mail van een man uit een mijnwerkersfamilie. Zijn vader liep in Limburg een roetlong op. Na het sluiten van de mijnen werd de LRM opgericht om werkzekerheid in Limburg te garanderen. “Diezelfde LRM gaat nu met mijnwerkersgeld een leeflong verwijderen,” was zijn conclusie. Zoveel visie heeft de Vlaamse overheid dus als het op bossen aankomt.

Dat blijkt ook uit de boekhoudkundige manier waarop Schauvliege en co aan bosbeheer doen. Verdwijnt er een stukje bos, dan plant je elders een stukje bij. Dat werkt misschien zo voor geld, maar zeker niet voor de natuur. De natuur heeft tijd en ruimte nodig en is niet gebaat bij boekhoudkundige trucjes. Een waardevol bos als het Terhillsbos reconstrueer je niet zomaar elders. Dat duurt honderden jaren. Bovendien wordt er veel beloofd, maar weinig gedaan. Als er voor elk bos dat verdwijnt, effectief bos bijgeplant zou worden, zou er in Vlaanderen al gigantisch veel bos moeten zijn. Maar het bosbestand in Vlaanderen daalt nog steeds. Ook het Rekenhof maakte al een rapport dat aantoonde dat er in de praktijk van die compensatie zelden veel in huis komt. Nog los van het feit dat je de verloren biodiversiteit niet zomaar terugbrengt.

Schauvliege trekt haar staart in en zegt dat dit een Limburgse zaak is. Dat is complete nonsens. Het dossier kwam al meermaals op haar bureau en dat van de Vlaamse Regering terecht. Onder andere bij het vaststellen van de kaart van waardevolle kwetsbare bossen, waar het bos eerst op stond, maar door de Vlaamse Regering werd afgehaald. 100 voetbalvelden bos verdwijnen en de minister van Milieu en Natuur weet van niks? Schauvliege is toch geen minister van haar gemeente Evergem, maar van heel Vlaanderen, inclusief Limburg. Ze draagt een verpletterende verantwoordelijkheid. Aan ons om haar daar op te blijven wijzen. Bomen protesteren niet, maar wij kunnen dat wel. Teken de petitie via https://www.groen.be/terhillsbos, deel de video en laat je horen.