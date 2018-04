OPINIE: "Eén transatlantische vlucht veroorzaakt evenveel CO2-uitstoot als een jaar met de auto rijden" Zomer Zonder Vliegen is een campagne die elke Vlaming oproept om de komende maanden het vliegtuig eens links te laten liggen. Zomer Zonder Vliegen

06 april 2018

13u02 1 Milieu Vliegen is simpel. Met de auto, bus of trein naar de luchthaven, een uurtje in de rij en weg ben je. ‘s Morgens vertrokken, ‘s middags al op een zomers strand.

Daarenboven kost vliegen bijna niets, het is zelfs zo goedkoop dat het niet eens zo een gek idee lijkt om je verjaardag te gaan vieren ergens in Lissabon of een weekend te citytrippen in Milaan. Vliegen is het nieuwe normaal, iedereen vliegt, net zoals iedereen wel eens om de hoek de bus neemt.

Er is echter één aspect dat we allemaal bewust of onbewust over het hoofd zien: vliegen is niet zo goed voor het milieu, en dat is een understatement. De luchtvaart is de transportsector die het snelste groeit en het sterkste bijdraagt aan klimaatopwarming.

Ergens is onze gedachtegang logisch, op weg vanuit ons soms druilerige landje naar zonnigere oorden blijven berichten over klimaatverandering een ver-van-ons-bed show. Mensen aansporen om de kraan uit te draaien tijdens het tandenpoetsen of eens vaker de fiets te nemen is veiliger dan hen aan te spreken over hun vlieggewoontes - hoewel één transatlantische vlucht evenveel CO2-uitstoot veroorzaakt als een jaar met de auto rijden.

Kunnen we dan nooit meer gaan backpacken in Zuid-Amerika of rondtrekken in Zuid-Oost-Azië? Is dat een prijs die we willen betalen voor een lagere milieu-impact?

Dat blijft een persoonlijke keuze die ieder voor zichzelf moet kunnen blijven maken. Al is de kans groot dat iedere euro die we vandaag besparen met goedkope vliegtickets, dubbel zal aangerekend worden aan de volgende generaties ten gevolge van klimaatverandering.

Onafhankelijk van hoe je naar dit dilemma kijkt, zou het vanuit milieustandpunt logisch moeten zijn dat een weekendje naar Barcelona vliegen eigenlijk not done is. Er is geen plek in Europa die niet te bereiken is zonder vliegtuig.

Met de campagne Zomer Zonder Vliegen willen we de vanzelfsprekendheid van vliegtuigreizen in vraag stellen. We willen je uitdagen de alternatieven voor je vliegtuigreis te herontdekken, niet met het opgeheven vingertje, maar vooral met veel leuke alternatieven en inspiratie. Niets is zo opwindend als de romantiek van de nachttrein, de magie van de veerboot, het ontdekken van een paradijselijke plek dicht bij huis, het trage reizen.

We beseffen dat de broodnodige maatregelen (zoals een kerosine belasting en een btw- heffing op vliegtuigtickets) vanuit de politiek zullen moeten komen. Maar, of je reeds bewust met je milieu-impact bezig bent of niet, het staat vast dat de luchtvaartsector een sterke negatieve impact heeft en wij, als reiziger, kunnen daar iets aan doen. Daarom dagen we iedere vakantie-én zakenreiziger uit zelf het heft in handen te nemen door bewust de alternatieven op te zoeken. Vliegen is simpel, maar met zomerzondervliegen.be wordt niet vliegen nog simpeler.