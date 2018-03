OPINIE: "De hysterie die momenteel heerst, waarbij plots alle diesel moet worden gebannen vanaf 2020, is gewoon dom" Mark Pecqueur, docent Autotechnologie, spreekt zich uit over de stedelijke ban van dieselwagens. Mark Pecqueur

29 maart 2018

12u55 0 Milieu Zowat alle steden in Europa werken of denken aan de invoering van een lage-emissiezone, als dat al niet is gebeurd. Een zone waar het beter leven moet zijn of worden voor hun bewoners. Een plek waar je buiten kan komen zonder te moeten denken aan je gezondheid of die van je kinderen. In deze lage-emissiezones worden zekere types van wagens geweerd op basis van hun emissiewaarden.

Emissiewaarden en -normen waren tot voor september 2015 niet bepaald de grootste bezorgdheid van de burger, die daarvoor op de overheid vertrouwde. Tot het dieselspook op de proppen kwam. Dieselgate heeft de wereld doen inzien dat er een groot verschil bestaat tussen emissiewaarden op papier en deze op de weg.

Verrassend eigenlijk, want het was al lang geweten dat de testcyclus in het labo in niets te vergelijken was met de realiteit van alle dag op de weg. Plots werd duidelijk dat dieselwagens op de weg vlot een factor 2 tot 10 meer NOX uitstoten dan toegelaten volgens de geldende emissienorm.

De automotive wereld was plots kop van jut, en terecht. Alhoewel er wettelijk niet direct veel op aan te merken viel, was het vertrouwen weg. Een sector die er alles aan doet om goede cijfers te halen in het labo en verder doet waar hij zin in heeft, is niet echt de lieveling van het publiek.

Maar wat wil je, er was geen handhavingsbeleid, sterker nog, er bestond zelfs geen wetgeving voor. Als je morgen een bordje 30 km/h hangt en nooit snelheidscontroles uitvoert omdat je geen camera’s hebt, moet je ook niet verwonderd zijn dat iedereen te snel rijdt. Als er in de wielrennerij geen epo controle zou zijn ingevoerd zou iedereen vandaag nog aan de epo zitten.

De wetgeving is er gekomen. RDE en WLTP (controlemechanismen) zijn er nu. Weliswaar met overgangsmaatregelen, maar ook die zullen verdwijnen. De sector heeft ondertussen wel ingezien dat het moet. Emissies zijn niet langer slechts cijfers op papier, maar waarden die het verschil maken. De nieuwe dieselwagens die zijn gehomologeerd na 1 september 2017, de zogenaamde euro 6d Temp wagens, hebben geen emissieprobleem, ook niet op de weg.

Het kan dus wel degelijk. De hysterie die momenteel heerst, waarbij plots alle diesel moet worden gebannen vanaf 2020, is gewoon dom. Vanaf 1 januari 2020 moeten alle wagens voldoen aan de euro 6d norm volgens RDE en WLTP cyclus gemeten. Met andere woorden, de beste diesels moeten nog komen en ze zijn niet slechter dan hun broertjes op benzine.

We hebben natuurlijk nog de bestaande dieselauto’s en die vormen een probleem, dat valt niet te ontkennen. We kunnen nu heel drastisch handelen en deze verbieden nog de steden binnen te rijden. We spreken hier over wagens (euro 5b en euro 6b) van enkele jaren oud. De waarde van deze wagens zal daardoor tot zo goed als nul worden herleid. De mensen die dan willen kiezen voor een nieuwe aardgas of LPG wagen zullen die in vele gevallen simpelweg niet kunnen kopen omdat de verderverkoopwaarde van hun huidige diesel gekelderd is, met als gevolg dat ze ermee blijven rijden.

Als aan deze wagens echter de nodige aanpassingen worden gedaan, en het vermogen met een 20% mag dalen, kunnen zij wel degelijk aan de gestelde norm voldoen. De kostprijs voor die ingreep zal niet opwegen tegen de waardevernietiging door een plotse verbanning uit onze steden.

Laten we dus slim zijn en erkennen dat zwart-wit denken niet de goede optie is. Er bestaat immers wel degelijk een oplossing waar uiteindelijk iedereen bij zal winnen.