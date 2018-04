OPINIE: "Betrek ons bij het beleid, geef ons inspraak. Deze uitgestoken hand blijven weigeren, is bijna misdadig" Sylvain Heyrman is lid van de Wildbeheereenheid Kruitem. Sylvain Heyrman

17 april 2018

18u47 0 Milieu De aanleiding voor dit stuk is het ontkennen van de meerwaarde van de jacht en jachtbeleving, door maatschappelijk relevante spelers in het landelijk buitengebied. Jacht wordt namelijk als een elitaire bezigheid beschouwd zonder enige pluswaarde.

Het is structureel ongezien hoe groene, democratische personen en organisaties zich vertalen in een extreem denk- en communicatiepatroon waardoor zij andersdenkenden buiten het zichtveld van de brede maatschappelijke invulling houden.

Deze instellingen teren op en bevoorraden zich dagdagelijks, met de groeiende onkunde van vooral jonge mensen en gezinnen om de werkelijkheid nog te herkennen.

Een werkelijkheid die er uit bestaat dat wij allen verantwoordelijk zijn voor hetgeen er rond ons gebeurt. Alle mensen zijn een deel van deze natuurwerkelijkheid en wij zullen deze niet kunnen maken en vervolledigen. Wij, mensen, zijn een tijdelijk fenomeen en kunnen beter bekennen dat we door ons gedrag in ons verstedelijkt gebied niks bijdragen tot beterschap.

Onder onze Belgische stolp worden de kaarten zo geschud dat, met heel veel overheidssteun, hier een microsituatie wordt gecreëerd waardoor het geweten van de natuurvreemde bevolking gesust is Sylvain Heyrman

Hier spelen onze groene jongens en meisjes handig en erg manipulerend op in. Onder onze Belgische stolp worden de kaarten zo geschud dat, met heel veel overheidssteun, hier een microsituatie wordt gecreëerd waardoor het geweten van de natuurvreemde bevolking, gesust is.

Dodelijk op lange termijn wanneer wij, jachtminnenden, vanuit onze situatie geen betrokkenheid voelen. Zowel het landelijk buitengebied en leven, als de verstedelijkte bevolking zullen ooit tot de conclusie komen dat er een verkeerde weg is ingeslagen.

Wat heel verontrustend werkt, is de communicatie naar bevolking en kiezers. Deze worden voorgehouden dat een vos bijvoorbeeld een lief, aaibaar, te verzorgen dier is, dat alle kansen moet krijgen en zeker geen onderwerp voor bejachting is. Wanneer echter, door natuurorganisaties en overheden, een project ter bevordering van bijv. weidevogels dreigt te mislukken, worden de predatoren, vooral de vos, gevangen en gedood door mensen werkzaam bij dezelfde natuurorganisaties en overheden.

Er bestaan mascottes in natuurgebieden, zo wordt een ree gebruikt als een leidraad voor jeugd en bevolking.

Is het niet gewenst de juiste info te verstrekken aan al wie voeling heeft met deze prachtige gebieden? Zouden wij durven meegeven dat er reeën moeten worden weggenomen zodat er een gezonde populatie blijft? Dit wegnemen wordt trouwens ondersteund en bepaald door het Agentschap Natuur en Bos.

Wij, mensen, zijn een tijdelijk fenomeen en kunnen beter bekennen dat we door ons gedrag in ons verstedelijkt gebied niks bijdragen tot beterschap Sylvain Heyrman

In de twee vorige punten werden de vos en de ree naar voren gebracht om aan te tonen hoe gekleurd en foutief de voorstelling vanuit natuurorganisaties wordt uitgerold. Desinformatie is de boventoon en is beschamend voor al wie hierin mee stapt. Meestal zijn natuurminnende personen mensen die waarheidsgetrouw leven. Er horen dringend vragen gesteld worden binnen Natuurpunt en op enkele Overheidsagentschappen.

Daarom is dit aan de beleidsmakers een dringende vraag om ons de kans te geven betrokken te worden bij de verdere invulling van hetgeen er nog rest van landelijk buitengebied. Deze uitgestoken hand blijven weigeren is bijna misdadig gezien de daardoor verkeerde interpretatie van heel veel onwetenden die moedig willen bouwen aan een, misschien, betere toekomst.