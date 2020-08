Op meeste locaties zeer lage of lage grondwaterstand kg

05 augustus 2020

15u44

Bron: Belga 0 Milieu De afgelopen week zijn er meer plaatsen met een lage grondwaterstand bijgekomen. Drie kwart van de locaties vertoonden op 1 augustus een zeer lage of lage grondwaterstand voor de tijd van het jaar. Tot het einde van het groeiseizoen (ongeveer van april tot september) zijn dalingen van de grondwaterstand te verwachten, zo leert het jongste overzicht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Op 1 augustus waren de absolute grondwaterstanden - de vergelijking met alle dagelijkse peilen van de laatste 30 jaar - voor 69 procent zeer laag, 27 procent laag en 4 procent normaal. Ten opzichte van vorige week is er een verdere toename van het aandeel zeer lage grondwaterstanden en een ongeveer even grote afname van het aandeel lage grondwaterstanden. Lees: de grondwaterstand ging op verschillende plaatsen achteruit. Het aandeel normale standen blijft ongeveer gelijk en is eerder beperkt, luidt het.

Voor de tijd van het jaar zijn de grondwaterstanden: 42 procent zeer laag, 33 procent laag, 23 procent normaal en 2 procent hoog tot zeer hoog.

Even beterschap

Even was er beterschap. Sinds begin juni namen de aandelen zeer lage en lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar af. Toen rapporteerde het VMM dat de grondwaterstanden zich stabiliseerden door de neerslag die in juni viel. Die afname stagneerde in juli en sinds vorige week zien we terug een lichte stijging in de aandelen zeer lage en lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar.

Ten opzichte van vorige maand zijn de peilen op 88 procent van de locaties gedaald, op 8 procent gelijk gebleven en op 4 procent gestegen.

Ter vergelijking: op 6 juli had 32 procent van de locaties zeer lage peilen voor de tijd van het jaar, naast 29 procent locaties met lage peilen voor de tijd van het jaar. Het toestandsrapport van augustus wordt komende dinsdag gepubliceerd.

Eerder vandaag riepen VMM en AquaFlanders al op om spaarzaam om te gaan met water. Ze raden bijvoorbeeld aan om geen kraantjeswater te gebruiken voor het sproeien van de tuin, en om een douche te nemen in plaats van een bad.

