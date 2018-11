Op 1 jaar tijd bos zo groot als half Vlaanderen verdwenen: ontbossing Amazonewoud op hoogste niveau in tien jaar AW

24 november 2018

11u30

Het Amazoneregenwoud in Brazilië wordt momenteel tegen een hoger tempo ontbost dan de voorbije tien jaar het geval was. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het Braziliaanse ministerie van Milieu heeft bekendgemaakt, zo melden internationale media.

Volgens de jongste cijfers, die gebaseerd zijn op satellietbeelden, verdween tussen augustus 2017 en juli 2018 zowat 7.900 vierkante kilometer oerwoud. Dat is 13,7 procent meer dan een jaar eerder. De ontboste oppervlakte komt overeen met een gebied dat zowat even groot is als de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen én Vlaams-Brabant samen.



De Braziliaanse milieuminister schrijft de sterke stijging toe aan de illegale houtkap. "We moeten in de regering, de samenleving en de productiesector inzetten op een grotere mobilisatie op alle niveaus om illegale milieuactiviteiten aan te pakken", staat in een verklaring van minister Edson Duarte.

Nog meer ontbossing?

"Er is veel bos vernietigd", zegt ook Marcio Astrini van Greenpeace Brazilië in The Guardian. "De toestand is erg verontrustend." Greenpeace vreest bovendien dat het beleid van de toekomstige Braziliaanse president, de rechtse populist Jair Bolsonaro, enkel maar tot meer ontbossing zal leiden.



Bolsonaro had tijdens zijn verkiezingscampagne immers aangekondigd dat hij de boetes voor illegale houtkap zou verlagen. Bovendien wil hij de invloed van het milieuagentschap inperken. Ook zijn voornemen om de ministeries van Landbouw en Milieu samen te voegen, dreigt volgens critici bij te dragen tot een snellere achteruitgang van het regenwoud.