Ook VS kreunen onder hitte en die overtuigt steeds meer Amerikanen van klimaatverandering

12 juli 2018

17u57

Bron: IPS 0 Milieu De aanhoudende hitte die grote delen van de VS in haar greep heeft, lijkt er de publieke opinie rond de klimaatverandering te beïnvloeden. Bijna driekwart van alle Amerikanen is nu overtuigd dat het klimaat verandert, en al 60 procent ziet de mens als oorzaak.

De recordcijfers zijn afkomstig uit een Amerikaans onderzoek dat de opinie rond de klimaatverandering al sinds 2008 in kaart brengt. Uit de laatste bevraging blijkt dat 74 procent van de Amerikanen nu overtuigd is dat het klimaat verandert. En 60 procent is het nu eens met de wetenschappelijke consensus dat de mens daarvan de hoofdoorzaak is.

Warmste meimaand

De wetenschappers van de University of Michigan en Muhlenberg College de de enquête uitvoerden, vermoeden dat de toenemende hitte in de VS daar een rol in speelt. De laatste bevraging dateert immers van mei, de heetste meimaand in de 124 jaar Amerikaanse metingen en warmer dan de beruchte ‘Dust Bowl’ in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Democraten vs. Republikeinen

Zoals uit andere onderzoeken al bleek, stellen de onderzoekers ook hier een bijzonder sterke kloof tussen de politieke voorkeuren van de respondenten. Van de zelfverklaarde Republikeinen gelooft amper de helft dat er een duidelijk bewijs is van de klimaatverandering, terwijl dat onder de Democraten 90 procent is. Ook die kloof is het wijdste sinds 2008.