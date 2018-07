Ook Stuttgart gaat dieselverbod invoeren voor oudere wagens KVE

11 juli 2018

15u48

Bron: Belga 0 Milieu Vanaf 1 januari 2019 zijn in de Duitse stad Stuttgart dieselwagens met een euronorm 4 of lager niet meer welkom. Dat heeft de regering van groenen en christendemocraten van deelstaat Baden-Würtemberg beslist. De stad/deelstaat Hamburg voerde eerder als eerste in Duitsland een dieselverbod in, dat geldt voor bepaalde delen van de stad.

De regering van de groene minister-president Winfried Kretschmann stond al langer onder druk om iets te ondernemen tegen diesels in de stad. Het dieselverbod geldt enkel voor euronorm 4 of lager.

Een verbod op meer recente wagens met euronorm 5 (vanaf 2011; de strengste norm is euronorm 6) komt er niet. Voor die voertuigen moeten andere alternatieven komen uit een groter plan om de luchtverontreiniging in de deelstaathoofdstad aan te pakken. Meer details zijn daarover nog niet bekend, luidde het in regeringskringen. Volgens Duitse media gaat het om maatregelen als extra busbanen of investeringen in openbaar vervoer.

De hoogste administratieve rechtbank van Duitsland, het Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, had in februari geoordeeld dat een dieselverbod om de luchtkwaliteit te verbeteren mogelijk is. De groenzwarte regering in Badem-Würtemberg stond sindsdien onder druk om de maatregel in te voeren voor de stadsregio Stuttgart, de thuisbasis van Mercedes en Porsche.

Het verbod kan op tot 190.000 wagens in de regio betrekking hebben.