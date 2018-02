Ook Rome verbiedt dieselwagens: is liedje van 'mazoutstoof' uitgezongen? Luc Beernaert

28 februari 2018

15u48

Bron: Guardian, Daily Mail, Die Welt 2 Milieu In de jaren negentig werden dieselwagens door zogenaamd 'sportieve rijders' weggezet als 'mazoutstoven': ze accelereerden als een lamme marathonloper en stonken als de pest. Toch werd de diesel een succesverhaal met een lagere brandstofkost en meer kilometers op de teller. Maar het liedje van de mazoutstoof raakt stilaan uitgezongen. Eerder deze week raakte bekend dat Duitse steden met een slechte luchtkwaliteit diesels mogen verbieden en nu kondigt ook de burgemeester van Rome aan dat vanaf 2024 geen enkele diesel de stad, die vol staat met door roet aangetaste monumenten, meer in zal mogen. Wat gaat er dan gebeuren met al die verbannen dieselwagens?

'Dieselgate' van de voorbije jaren, het schandaal van sjoemelsoftware waarmee Volkswagen de schadelijke uitstoot van dieselmotoren, heeft het imago van de dieselwagen de genadestoot gegeven. Plots beseften consumenten wereldwijd dat ze voor de gek gehouden werden, en dat ze met hun 'mazoutstoof' voor meer luchtverontreiniging zorgden dan het boekje van de fabrikant vermeldde.

Zuiniger benzinewagens

Het voorbije jaar zijn er in ons land voor het eerst meer benzine- dan dieselwagens verkocht. In 2017 koos nog maar een kwart van de Belgen die een auto kochten voor een dieselwagen. In 2012 was dat nog meer dan de helft. Vooral benzinewagens en hybride auto's profiteren daarvan.

De laatste jaren hebben autoconstructeurs flink ingezet op het zuiniger maken van benzinewagens, waardoor die het verbruik van diesels stilaan benaderen.

Diesel duurder

Maar ook het argument van de goedkopere brandstof gaat in rook op: op sommige plekken in ons land is diesel al duurder dan benzine. En het milieu-argument?

Indien in Antwerpen alle dieselwagens zouden vervangen worden door benzinewagens, zou de uitstoot van stikstofdioxide met ruim de helft afnemen, die van roet met 45%. Dat heeft het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) op vraag van actiegroep Ademloos berekend. Die actiegroep wil de verkoop van dieselauto's in ons land vanaf 2020 verbieden.

Macron eist leidersrol op

Frankrijk neemt daarin het voortouw: vanaf 2040 geldt bij onze zuiderburen een verbod op de verkoop van diesel- én benzinewagens. President Emmanuel Macron maakt zich sterk dat hij een leidersrol zal spelen in het bannen van fossiele brandstoffen.

Dat Duitsland gisteren de knoop doorhakte en steden met een slechte luchtkwaliteit toelaat dieselwagens te verbieden, is het zoveelste teken aan de wand. Duitsland telt 15 miljoen dieselrijders en het belang van de auto-industrie voor de Duitse economie valt niet te onderschatten. Eén op de zeven banen in Duitsland heeft direct of indirect te maken met die auto-industrie.

Nu is er dus ook Rome, met haar eeuwenoude monumenten, dat vanaf 2024 alle dieselwagens de toegang tot de stad zal verbieden. Zowat tweederde van de 1,8 miljoen nieuwe wagens die vorig jaar in Italië verkocht werden, waren dieselwagens.

Doempen in Afrika?

Zo rijst de vraag: wat gaan we doen met al die wagens die plots niet meer in het verkeer mogen komen? Het valt te voorzien dat de tweedehandsmarkt voor dieselwagens in elkaar zal storten. Natuurlijk is er nog de Afrikaanse markt als uitwijkmogelijkheid. Maar als Europa al zijn vervuilende diesels naar Afrika verscheept om daar te gaan doempen, welke milieuwinst hebben we dan op mondiaal vlak geboekt? Kunnen dieselwagens omgebouwd worden tot benzine- of hybride motoren, en wat gaat dat weer kosten? Vast staat dat het liedje van de 'mazoutstoof' uitgezongen is. En dat wie nu nog met een diesel rijdt, er goed aan doet uit te kijken naar een alternatief.

Wie eraan denkt zijn wagen te vervangen door een elektrisch exemplaar, is er overigens goed nieuws. De kost van een elektrische auto wordt in Vlaanderen tussen 2020 en 2025 goedkoper dan een vergelijkbare benzinewagen, blijkt uit een recent onderzoek van Test-Aankoop.