Ook Greta Thunberg verrast door uitstel klimaattop

31 oktober 2019

02u01

Bron: Belga, eigen berichtgeving 6 Milieu Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is verrast door de beslissing van Chili om de VN-klimaatconferentie (COP25) wegens het sociaal protest toch niet te organiseren.

"Ik was al op weg naar Santiago, maar aangezien de #COP25 zal worden verplaatst wacht ik voorlopig af tot ik meer informatie heb", schrijft Thunberg op Twitter. Ze voegt er aan toe dat haar gedachten bij het Chileense volk zijn.

COP25 will not be held in Santiago.

My thoughts are with the people of Chile.

I’ve been making my way through the North American continent towards Santiago, but as #COP25 will be moved I will now wait until I have more information... Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link

De VN-klimaatconferentie in de Chileense hoofdstad was samen met de VN-klimaattop in september in New York de hoofdreden voor de Zweedse om in augustus met een zeiljacht de Atlantische Oceaan over te steken.

Ook bij Anuna De Wever, die op dit moment met 30 andere jonge Europese klimaatactivisten per zeilboot dezelfde oversteek maakt, viel het nieuws rauw op het dak, liet ze eerder vanaf de Regina Maris weten. “De stemming aan boord is triestig: alle 36 mensen hier zijn gechoqueerd. We wachten op verdere informatie om te zien of we de COP ergens anders kunnen bijwonen, en we gaan sowieso verder. We hebben nog een groot project in de Amazone dat we zeker moeten verderzetten. Het is natuurlijk erg jammer, maar we betuigen onze steun voor de Chileense bevolking en hun sociale strijd.”

Omwille van het aanhoudende sociaal protest in Chili heeft de regering de internationale VN-klimaatconferentie (COP25) afgelast. Die top moest van 2 tot 13 december plaatsvinden in Santiago. Inmiddels heeft het protest in het Zuid-Amerikaanse land al aan minstens twintig mensen het leven gekost. Ook kwam het tot wijdverbreide vernielingen en plunderingen.

