Oogst in Kenia bedreigd door zwermen sprinkhanen KVE

10 januari 2020

20u12

Bron: Belga 0 Milieu Kenia wordt geconfronteerd met een invasie van treksprinkhanen, afkomstig uit de buurlanden Ethiopië en Somalië. Die tasten de oogsten aan, in die mate dat de voedselbevoorrading in het gedrang komt, zo verklaarde de Keniaanse minsiter van Landbouw vrijdag. De Wereldvoedselorganisatie FAO spreekt van de ergste plaag in tientallen jaren.

De eerste insecten kwamen eind december in het noordoosten van het land aan. Intussen zijn ook al de oogsten in het centrum (Isiolo en Samburu) aangetast.

De regering heeft al twee vliegtuigen naar het getroffen gebied gestuurd, met pesticiden om de sprinkhanen te verdelgen. Men hoopt binnenkort nog een derde toestel in te zetten.

De FAO vreest dat de sprinkhanenplaag verder zal uitdijen naar Zuid-Soedan en naar Oeganda. In Ethiopië en Somalië werd al 170.000 hectare landbouwgrond vernield. In Somalië heerst een burgeroorlog en dus is het land niet in staat om de plaag te bestrijden, waarschuwt de Wereldvoedselorganisatie.