Ontdooien van permafrost heeft wereldwijd grote gevolgen HLA

29 juni 2020

15u46

Bron: NoodweerBenelux 0 Milieu In koude klimaten blijft de temperatuur van de bodem het hele jaar door onder het vriespunt, dat heet permafrost. Door de klimaatverandering begint de permafrost echter te ontdooien en dat gaat steeds sneller. Klimatoloog Hanne Hendrickx van de UGent waarschuwt op de website van NoodweerBenelux voor grote gevolgen als de trend zich blijft verderzetten.

“Vorige week bereikten we in België net geen officiële hittegolf”, zo meldt NoodweerBenelux. “In Siberië, boven de poolcirkel, bereikte het kwik zelfs 38°C, dat is 18 graden boven de gemiddelde maximum temperatuur”, klinkt het. Klimaatprojecties voorspellen dat deze omstandigheden tegen 2100 het nieuwe normaal zullen zijn, met als belangrijkste gevolg het ontdooien van de permafrost. Hendrickx bestudeert de gevolgen van permafrostdooi in verschillende gebieden. “Wegen en gebouwen verzakken, olie en gaslekken komen vaker voor en er ontstaan kleine meertjes. Die kleine meertjes zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de uitstoot van methaan, een erg belangrijk broeikasgas. Er is een zelfversterkend effect in werking getreden, waardoor de dooi almaar sneller gaat”, legt de klimatologe uit.

Alpen

Ook in de Alpen, vanaf 2.300 meter hoogte, blijft de temperatuur normaal gezien het hele jaar lang laag genoeg en is er permafrost. Ook daar leidt het ontdooien van de permafrost echter tot instabiliteit, net als in Siberië. Vallende rotsblokken blokkeren wandelpaden en sommige bergflanken, zoals ‘Les Drus’ in het Mont Blancmassief, worden helemaal onbeklimbaar. “De puinhellingen, waar de permafrost fungeert als lijm, zetten zich steeds meer in beweging. Dat is gevaarlijk voor wandelaars en toeristen”, vertelt Hendrickx. Ook het skitoerisme komt in gevaar door het ontdooien van de permafrost. “Grote liften die jarenlang stabiel verankerd waren in de bevroren bodem beginnen nu mee te verschuiven”, legt Lander Van Tricht, glacioloog aan de VUB uit. “Verschillende skigebieden zullen dan ook grote investeringen moeten doen om de veiligheid van de toeristen te garanderen”, klinkt het.

In Zwitserland hebben verschillende gemeentes samen maar liefst 650.000 euro geïnvesteerd in de langste hangbrug ter wereld, zodat de populaire Europaweg, een populaire wandelroute langs de Mattertalvallei, toegankelijk blijft.