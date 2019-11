Ontbossing Amazonegebied in Brazilië op hoogste niveau sinds 2008 HR

18 november 2019



Bron: Belga 0 Milieu Tussen augustus 2018 en juli 2019 is er in het Braziliaanse Amazonegebied 9.762 vierkante kilometer regenwoud gerooid. Daarmee zit de ontbossing op het hoogste niveau sinds 2008. Het gaat om een stijging met 29,5 procent op een jaar. Dat blijkt uit de laatste officiële gegevens die vandaag openbaar zijn gemaakt door het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE).

In de referentieperiode zitten de eerste zeven maanden van de ambtstermijn van de extreemrechtse president Jair Bolsonaro. Die staat bekend als een klimaatscepticus die meer houtkap in het regenwoud toestaat ten gunste van mijn- en landbouwactiviteiten. Vooral sinds juni zou de houtkap significant gestegen zijn. Tussen augustus 2007 en juli 2008 kwam de ontbossing uit op 12.911 vierkante kilometer, om de jaren nadien te dalen.

Volgens Greenpeace is er sinds Bolsonaro begin dit jaar aan de macht kwam, gesnoeid in de middelen voor de strijd tegen de ontbossing. “Zijn regering is bezig met alles in de vuilnisbak te gooien wat er de voorbije jaren gerealiseerd is op het vlak van de bescherming van het milieu”, aldus Cristiane Mazzetti, een van de verantwoordelijken van de milieuorganisatie in Brazilië.

“Bijna 20 procent van het Amazonegebied is al ontbost, en we naderen het ‘point of no return’, wanneer het woud zal veranderen in savanne”, zegt Mauricio Voivodic, directeur van de Braziliaanse afdeling van het Wereldnatuurfonds (WWF).

Door de ontbossing is het aantal bosbranden in het Amazonegebied ook fel gestegen. Veel landbouwers steken de ontboste zones in brand om ze te kunnen bewerken. Volgens satellietgegevens van het INPE waren er tussen januari en september bijna evenveel bosbranden (66.750) als over geheel 2018 (68.345).

