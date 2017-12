Ongezien: dé toeristische trekpleister van Bali is nu een zee van afval. Met dank aan de mens FT

11u57 15 AFP Milieu Een surfparadijs, dat zijn palmbomen, rieten strandparasols, appelblauwzeegroen water en parelwitte stranden. Zéker geen vuilnisbelt, vol hopen plastic, aangespoeld uit zee. Toch is het de realiteit in Bali, waar het bekende Kuta Beach in niets meer te vergelijken valt met vroeger. Met dank aan de mens.

De Indonesische autoriteiten hebben de noodsituatie uitgeroepen. Niet omwille van een aankomende storm of op til zijnde aanslag, wel omdat de stranden aan de Indische Oceaan er vies bijliggen - en dat is nog een understatement. De regering wil er alles aan doen om de toeristische trekpleisters en surfparadijzen van hun ondergang te redden, maar zelfs de grote middelen lijken niet veel zoden aan de dijk te brengen. Dagelijks zijn liefst 700 poetsmannen en -vrouwen er in de weer. Ze rapen plastic en vullen de 35 vrachtwagens die op en aan rijden naar de dichtstbijgelegen vuilnisbelt - dagelijks goed voor 100 ton. Maar bij het krieken van de dag is van die grootschalige 'zwerfvuilactie' niets meer te merken.

"Personeel in groene T-shirts verzamelt dag in, dag uit vuilnis, maar de volgende dag is de situatie opnieuw dezelfde", zeggen de toeristen die Kuta Beach door en door kennen omdat ze er elk jaar op vakantie komen, of liever kwamen. "De hoeveelheid vuilnis die door de oceaan wordt meegenomen, wordt dagelijks groter. Niemand wil zonnen, baden of surfen op een strand dat er zo bijligt." De situatie verergert tijdens het regenseizoen, van november tot en met maart. Dan jagen de sterke wind en de overstroomde rivieren nog meer afval naar de zee, dat op zijn beurt op de stranden aanspoelt. Vooral een strook van zes kilometer lang, langs de drukste districten Kuta, Jimbaran en Seminyak zijn er het ergst aan toe. De regio lokt elk jaar normaal 5 miljoen toeristen.

Het vuil beschadigt niet alleen het ecosysteem, maar ook de reputatie van Bali als hét droomeiland met haar turkooizen wateren. De archipel van Zuidoost-Azië, 's werelds vierde meest bevolkte land met ongeveer 255 miljoen inwoners, is ook 's werelds op een na grootste producent van zwerfvuil. Na China natuurlijk, waar inwoners 1,29 miljoen ton vuilnis per jaar in de zee gooien. "Mensen lijken er zich niet van bewust dat er massale vissterfte dreigt, dat ze er zelf ook ziek van worden, kanker krijgen", klinkt het woedend.

Plastic zakjes

Om de plaag te bestrijden, heeft Indonesië zich nu aangesloten bij een veertigtal landen die deelnemen aan de VN-campagne voor schone oceanen die begin 2017 werd afgetrapt. De overheid zet zich nu in om het plastic afval van de zee tegen 2025 met 70 procent te verminderen. En er moet vooral meer ingezet worden op recyclage - iets wat ze in vooral de Aziatische landen nog niet kennen. Voor Gede Hendrawa, onderzoeker aan de Udayana University in Bali, betekent dat: plastic zakken in winkels verbieden en de bevolking aanspreken geen afval meer in rivieren en zeëen of beddingen te gooien. En nu maar hopen dat het de goede kant opgaat, want de foto's bezorgen je alleen maar een krop in de keel (en een kleine woede-uitbarsting).

