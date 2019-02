Onderzoeksteam aan KU Leuven ontwikkelt zonnepaneel dat waterstofgas produceert AW

26 februari 2019

16u43

Een team bio-ingenieurs van de KU Leuven is er voor het eerst in geslaagd om met een zonnepaneel en wat waterdamp rechtstreeks waterstofgas te maken: een alles-in-één-systeem dat ook nog eens CO2-neutraal is. Twintig van zulke innovatieve zonnepanelen zouden voldoende zijn om het gemiddelde gezin een jaar lang te voorzien van stroom en warmte.

Waterstofgas (H2) is uniek omdat het een groene waterstof is en geen broeikasgassen vrijgeeft. De voorwaarde is wel dat de energie waarmee waterstofgas wordt opgewekt, zuiver is. H2 ontstaat immers door elektriciteit doorheen water te sturen (elektrolyse).



Wat waterstofgas nog bijzonderder maakt, is dat het elektriciteit opslaat en dus gebruikt kan worden als een soort van batterij. Bij zonnepanelen is het een pak moeilijker om energie op te slaan.

Economisch onaantrekkelijk

Wel zouden de overschotten van zonne-energie gebruikt kunnen worden om vervolgens waterstofgas te creëren. Het enige nadeel: tot 70 procent van de elektriciteit afkomstig van zonnepanelen gaat verloren. Daarmee ligt het rendement (30 procent) veel lager dan het rendement van gascentrales (60 procent) wat de techniek om waterstofgas te creëren economisch veel onaantrekkelijker maakte dan het gebruik van fossiele brandstoffen.

Dat was tenminste zo totdat het onderzoeksteam van de KU Leuven erin slaagde om zonlicht en waterdamp rechtstreeks om te zetten in waterstofgas, een techniek waarbij er geen energie verkwist wordt. “Het is een unieke combinatie van fysica en chemie”, zegt Johan Martens, professor aan de KU Leuven en een van de onderzoeksleiders, tijdens het radioprogramma De Ochtend van Radio 1.

In principe is dit toestel zelfs bruikbaar in de woestijn, want ook daar zit in elke kubieke meter lucht ongeveer vijf gram water. Johan Martens, professor aan de KU Leuven en een van de onderzoeksleiders

Hoe gaat het in zijn werk?

Het chemisch element waterstof (H) is een energiedrager en een dankbaar element aangezien het overal aanwezig is. Maar liefst 90 procent van alle atomen in het heelal zijn waterstofatomen. Het element komt wel maar zelden in zijn zuivere vorm voor omdat het zich in de atmosfeer al snel aan andere atomen waaronder zuurstof (O2) zal binden. En zo ontstaat bijvoorbeeld H2O, in het Nederlands gewoon water genoemd.

Wordt die chemische verbinding terug opgesplitst, kan waterstofgas (H2) vrijkomen. En dat gebeurt tot op heden voornamelijk in de petrochemie bij het bewerken van aardgas. Daarbij komt er olie en gas aan te pas wat niet zo goed is voor het milieu.

De nieuwe panelen zetten 15 procent van het zonlicht onmiddellijk om in waterstofgas. Het resultaat: waterstofgas, warmte én duurzame energie. Het water dat het toestel nodig heeft, haalt het uit de lucht en geeft het ook weer af aan de lucht. “In principe is dit toestel zelfs bruikbaar in de woestijn, want ook daar zit in elke kubieke meter lucht ongeveer vijf gram water”, aldus professor Johan Martens.

