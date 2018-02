Onderzoekers waarschuwen voor schadelijke stof in flessen en conserven TTR

05 februari 2018

14u17

Bron: ips, sky news 5 Milieu Voedsel uit conserven blikken eten of water uit plastic flessen drinken kan de concentratie bisphenol-A (BPA) in de urine sterk verhogen. Dat is gebleken uit een recente studie van The University of Exeter met 94 studenten tussen 17 en 19 jaar oud. De onderzoekers waarschuwen al jaren voor de schadelijke gevolgen.

BPA, een populaire chemische stof die gebruikt wordt om plastic transparanter te maken, is alomtegenwoordig in verschillende producten. Niet alleen zou de stof in conserven blikken en plastic flessen zitten, ook in cosmetica en babyproducten wordt het verwerkt. Onderzoek van The University of Exeter toont aan dat de stof niet ongevaarlijk is voor onze gezondheid. De stof, die tot de zogenaamde endocriene disruptoren behoort, kan leiden tot borst- en prostaatkanker, onvruchtbaarheid of hartaandoeningen.

Verhoogd risico bij jongeren

Tijdens een experiment onderzochten wetenschappers de urine van 94 jongeren. Bij meer dan 80 procent vonden de onderzoekers het schadelijke BPA. Na een eerste urinetest lieten de wetenschappers de jongeren een strikt dieet volgen waarbij hoofdzakelijk onverpakt voedsel op het menu stond. Op die manier wouden ze nagaan of het BPA-niveau zou dalen. Dat bleek niet het geval. Volgens professor Lorna Harries, die het onderzoek leidde, is het niet toevallig dat BPA vooral bij jongeren wordt gevonden. “We vermoeden dat jongeren meer BPA in hun lichaam hebben omdat ze meer junkfood eten", aldus Lorna Harries.

Bewustwording

Het is uiterst moeilijk om onverpakt voedsel uit ons voedingspatroon te schrappen. Wetenschappers willen de consument dan ook voornamelijk waarschuwen voor de chemicaliën. Professor Lorna Harries pleit ervoor dat voedselproducenten de consument beter informeren door aan te geven op de verpakking hoeveel BPA het product bevat. “We worden dagelijks blootgesteld aan de chemische stof. Mensen moeten weten wat ze innemen”, aldus Harries.

Hoewel heel wat onderzoekers beweren dat BPA schadelijk is voor onze gezondheid, bestaat er nog heel wat discussie over. Sommige onderzoekers beweren immers dat een lage concentratie BPA volledig veilig is. De Europese milieuwaakhond EEA oordeelde echter dat de stof wel schadelijk is. Over een veilige drempel voor BPA is er momenteel grote onenigheid. Europa heeft het gebruik van babyflesjes met BPA al verboden en ook in Canada wordt de stof als schadelijk beschouwd.