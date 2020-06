Onderzoekers vinden de properste lucht op aarde

10 juni 2020

De bossen in de Amazone die ook wel eens de 'longen van de aarde' worden genoemd, of misschien toch eerder een of ander verlaten eiland? Waar denk jij de schoonste of properste lucht op aarde te vinden? Om die vraag te beantwoorden gingen onderzoekers aan de Colorado State University op zoek naar een luchtlaag die vrij is van deeltjes of luchtvervuiling. Waar ze die gevonden hebben, schrijven ze in het vaktijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Zelfs met de coronacrisis is het slecht gesteld met onze luchtkwaliteit. Zo zouden wereldwijd maar liefst negen op de tien mensen vervuilde lucht inademen. Dat is voornamelijk te wijten aan menselijke vervuiling. De verontreinigende deeltjes die in de lucht terechtkomen, verspreiden zich tot de verste uithoeken op aarde. De onderzoekers, verbonden aan het departement Atmosferische Wetenschappen van de Colorado State University, stonden voor geen makkelijke opdracht.

Gokje gewaagd

“Uit eerder onderzoek was al gebleken dat de lucht boven de Zuidelijke Oceaan rond Antarctica uitzonderlijk schoon is”, aldus onderzoeker Thomas Hill. “Anderzijds wisten we ook dat stoffige lucht regelmatig de Zuidelijke Oceaan bereikt door weerpatronen in Zuid-Amerika, Afrika en Australië.”

De wetenschappers waagden een gok en besloten om luchtstalen te verzamelen rondom Antarctica. Die stalen werden geanalyseerd en al snel bleek dat de lucht er inderdaad ongeschonden was. Dat betekent dat de lucht weinig tot geen verontreinigende deeltjes bevat, en ook bijzonder lage concentraties aan radon (een radioactief edelgas dat wordt gevormd door uranium in de bodem en in gesteentes) heeft. Wat er wél in de lucht aanwezig was, waren zeezout deeltjes. “Wat betekent dat dit gebied één van de weinige regio’s op aarde is die waarschijnlijk niet zullen veranderen als gevolg van antropogene (menselijke, red.) activiteiten.”

Klimaatmodellen

Het onderzoek moet weersomstandigheden en de klimaatverandering overigens ook beter in beeld brengen: geen overbodige luxe volgens Hill. Eerdere klimaatmodellen suggereerden immers dat de atmosfeer op aarde zo'n vier miljoen ton stofdeeltjes bevat. Volgens de metingen van het recente onderzoek gaat het om maar liefst 17 miljoen ton grove stofdeeltjes: dat is vier keer zoveel stof als aanvankelijk gedacht werd.

Een correcte inschatting van het aantal stofdeeltjes is belangrijk willen wetenschappers de impact van het stof op ons klimaatsysteem correct inschatten.