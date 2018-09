Ondergrondse berging nucleair afval kan mogelijk 2,7 miljard euro goedkoper sam

28 september 2018

19u49

Bron: belga 0 Milieu De ondergrondse berging van hoogactief en/of lang levend radioactief afval kan goedkoper, zegt de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS). Een pàk goedkoper, want de instelling schat een besparing van maar liefst 2,7 miljard euro mogelijk op de voorlopige raming van 10,7 miljard.

In 2013 werd geschat dat de berging van het gevaarlijkste afval op een diepte van 200 meter 3,2 miljard euro zou kosten. Dit cijfer bleek erg optimistisch, waardoor NIRAS de voorbije weken een nieuwe raming heeft uitgevoerd.



De aangepaste kostenraming stond vandaag op agenda van de raad van bestuur van NIRAS. "We berekenen hoeveel zo'n ondergrondse berging zou kunnen kosten", zegt Evelyn Hooft van NIRAS. "Dat is nodig om de tarieven te bepalen. Voor die tarieven is de kostprijsberaming nu vastgelegd op 8 miljard euro voor 2 jaar. Initieel was de raming vastgelegd op 10,7 miljard euro."

Nieuwe studies

NIRAS gaat de komende twee jaar studies uitvoeren om de zaak te optimaliseren. Er wordt onder meer onderzocht of het bergingsconcept kan verbeteren en welke uitgravingstechnieken kunnen verbeterd worden. "Die optimalisatie kan betekenen dat de opslag van nucleair afval 2,7 miljard euro goedkoper kan, uiteraard zonder op de veiligheid in te boeten", aldus Hooft.



Een nieuwe kostenraming zal beschikbaar zijn eind 2020. Voor de berekening van de provisies stelt NIRAS voorzichtigheidshalve voor dat de commissie voor nucleaire voorzieningen rekening houdt met een bedrag van 10,7 miljard euro.