Ondanks opwarming van de aarde wordt het bibberen hier bij ons

22 april 2018

08u03 0 Milieu Het gaat niet goed met de zeestromingen in de Atlantische Oceaan waar West-Europa zijn warme klimaat aan te danken heeft. Zo zou de wereldwijde klimaatopwarming paradoxaal genoeg kunnen leiden tot een afkoeling van Europa.

Of een land een warm of koud klimaat heeft, hangt niet alleen af van hoe ver het van de evenaar of de Noord- of Zuidpool ligt. Ook zeestromingen spelen een bepalende rol. Een land waarvan de kust wordt bespoeld door een warme zeestroming kan daardoor een veel warmer klimaat krijgen. Zoals bij West-Europa waar de Golfstroom, de warme zeestroom uit de Golf van Mexico, die rol vervult.

Om het belang van de Golfstroom te zien, volstaat het om op een wereldkaart de ligging van Europa en Noord-Amerika te vergelijken. Een stad als New York, die vaak met hevige sneeuwval kampt, ligt even zuidelijk als het warme Madrid of Istanbul. Ga je in Noord-Amerika even noordelijk als België, dan kom je een heel eind in Canada uit.

