Ondanks milieuschade voor Great Barrier Reef: rechter wijst bezwaren voor enorme koolmijn af mvdb

17 augustus 2018

15u15

Bron: ANP - Reuters 1 Milieu Een Australische rechter heeft de bezwaren van inheemse bevolkingsgroepen tegen de ontwikkeling van de omstreden Carmichael-kolenmijn afgewezen. Met het wegnemen van een van de laatste wettelijke hobbels ligt de weg nu open voor het Indiase conglomeraat Adani Enterprises.

Dat moet voor de financiering van eerste fase van het project nog wel ruim 2,5 miljard euro vinden. Door deze gerechtelijke uitspraak verwacht het bedrijf het benodigde land eindelijk te kunnen pachten. Het in productie nemen van de enorme mijn in het afgelegen Galilee-bekken in Queensland wordt al jaren door allerlei procedures tegengehouden.



Tegenstanders vrezen ernstige milieuschade, onder meer voor het grondwater en het Great Barrier Reef, en hekelen de onverantwoordelijke bijdrage aan de opwarming van de aarde.



Adani, dat de rechten in 2010 kocht, hoopt de eerste gedolven kolen in maart 2020 te kunnen verschepen en belooft samen te werken met de autochtone bevolking in het gebied.

Lees ook: Australië legt half miljard op tafel voor herstel van Great Barrier Reef