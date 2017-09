Oliespoor op de Leie: scheepvaartverkeer onderbroken Hans Verbeke

Op de Leie in Zuid-West-Vlaanderen is voorlopig geen scheepvaartverkeer toegelaten tussen de sluizen van Harelbeke en Menen. Aanleiding is een spoor van olie of mazout dat zich uitstrekt over een afstand van ruim vijf kilometer, van Wevelgem tot bijna in Wervik.



Om te verhinderen dat het goedje zich nog verder zou verspreiden, heeft de brandweer onder de brug van de E403 in Wevelgem een dam gelegd op het water. De Civiele Bescherming komt ter plaatse om de vervuiling te bestrijden.



Of het scheepvaartverkeer vandaag nog kan hervatten, is niet duidelijk. Er wordt gezocht naar de vervuiler maar die is voor zover bekend nog niet gevonden.