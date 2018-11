Oh (milieuvriendelijke) denneboom: echt of plastic, welke kerstboom kies jij? AW

26 november 2018

16u07

Bron: NYT, Milieucentraal 0 Milieu Over iets meer dan een week kunnen de pronkstukken van de kerstperiode eindelijk terug worden bovengehaald. De geur en de kleur van een versierde kerstboom loodsen eender wie in een feeststemming. Maar dacht je al eens na over de milieu-impact van jouw plastic of gekapt exemplaar?

Sommigen verkiezen een echt exemplaar omdat ze zulke bomen lekker vinden ruiken. Anderen vinden dan weer dat echte bomen onnodig veel werk met zich meebrengen. Denk maar aan het ophalen, het verlies van de naalden en tenslotte het opruimen van zo'n boom. Maar welk exemplaar is eigenlijk het minst milieubelastend?

“Bomen kappen is slecht voor het milieu”

Naaldbomen of sparren –die later dienst doen als zogenaamde kerstbomen- kappen, is eigenlijk helemaal niet zo slecht voor het milieu. Tenslotte worden zo'n bomen niet in het wild gekapt, maar zijn ze afkomstig van grote boerderijen. Dat betekent dat ze slechts één doel hebben: op een dag omgetoverd worden tot een mooie kerstboom. Tot dan zuiveren ze de lucht en bieden ze een schuilplaats voor het lokale dierenrijk.

Het duurt een tiental jaar voordat de bomen voldoende groot zijn, dan worden ze met z’n allen gekapt en verkocht. Om voldoende profijt te hebben van de kerstboomindustrie planten de ‘kerstboomboeren’ onmiddellijk nieuwe exemplaren die op hun beurt de lucht zuiveren en dienst doen als schuilplaats.

Een kunstboom hergebruiken minimaliseert de milieubelasting

Een kunstkerstboom wordt gemaakt van staal en kunststof, voornamelijk PVC. De productie, maar vooral de vernietiging van zulke bomen, heeft enige impact op het milieu. Vergelijk de productie van een kunstkerstboom met het equivalent van 25 kilometer met een auto rijden. Dat valt best mee.

Maar de verbranding van kunstbomen gooit jammer genoeg roet in het eten. Tijdens dat proces komen heel wat giftige stoffen vrij die niet zomaar gecompenseerd worden. Al reduceert het herhaaldelijk hergebruiken van de kunstboom de milieubelasting, je zou zo’n plastieken boom meer dan twintig jaar moeten gebruiken voordat de impact kleiner is dan die van een echt exemplaar. Dat lukt de consument vaak niet.

De ‘groenste’ boom koop je lokaal en ‘recycleer’ je

Idealiter koop je een echte naaldboom die in een pot werd geplant. Zo kan je hem achteraf -als aandenken aan de vrolijke kerstperiode- herplanten in de tuin om hem een jaar later hergebruiken. Wanneer je een kerstboom verbrandt na gebruik, vergroot je de milieu-impact.

Klein deeltje van de massaconsumptie tijdens de feestdagen

De hele sfeer rondom de kerst- en feestperiode zet aan tot consumptie. Kerstversiering, cadeaus en kerstmenu’s zorgen ervoor dat de uitgekozen boom slechts het topje van de (gesmolten) ijsberg is. Of je nu een kunstboom of een echte koopt, het verschil zal voornamelijk gemaakt worden door de kerstmenu, de pakjes en de lichtjes die jouw boom een maand lang doen schitteren. Wat de lichtjes betreft zijn LED-lampjes in ieder geval veel milieuvriendelijker dan gloeilampjes.